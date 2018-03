Oglądalność TV: Kiepsko z pucharem, kadra trochę lepiej

Średnio tylko ok. 15.5 tysiąca widzów oglądało transmisję finału Pucharu Polski w Polsacie Sport. Mecz reprezentacji Polski z Węgrami na TVP Sport zgromadził przed ekranami średnio 82 tys. osób.

Nadrabiamy statystyczne zaległości, publikując wyniki badań odnośnie średniej oglądalności koszykarskich wydarzeń w ostatnich tygodniach. Podajemy liczby dotyczące przekazów telewizyjnych, bez danych ze stron internetowych (Ipla, Polsatu Sport i TVP Sport).

Energa Basket Liga:

Start – Stal, niedziela, 04.03, godz. 12.40, Polsat Sport – 9 839

Turów – Trefl, niedziela, 11.03, godz. 12.40, Polsat Sport – 20 864

Stal – Anwil, niedziela, 18.03, godz. 12.40, Polsat Sport – 22 831

Średnia oglądalność jednego spotkania w bieżącym sezonie wynosi dotąd ok. 19.4 tys. widzów. W poprzednich rozgrywkach było to ok. 29 tysięcy.

Reprezentacja Polski – eliminacje do Mistrzostw Świata

Polska – Kosowo, piątek, 23.02, TVP Sport – 59 463

Węgry – Polska, poniedziałek, 26.02, TVP Sport – 82 717

Puchar Polski – półfinały i finał

Polski Cukier – Turów, sobota, 17.02, godz. 14.00, PS Extra – 7 663

Anwil – Stelmet, sobota, 17.02, godz. 17.30, Polsat Sport – 16 152

Polski Cukier – Stelmet, niedziela, 18.02, Polsat Sport – 15 485

Dla porównania, finał Pucharu Polski (Anwil – Stemet) w 2017 roku, pokazywany także w Polsacie Sport, miał średnią oglądalność ok. 68 tys. widzów. Półfinał (Anwil – Miasto Szkła) ok. 30 tys. widzów.

TS

