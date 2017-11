Oglądalność TV: Najlepszy wynik Stali

Ponad 36 tysięcy osób średnio oglądało w Polsacie Sport niedzielne spotkanie Stal Ostrów Wlkp. – Start Lublin. Jak dotąd, jest to najwyższa oglądalność w trwającym sezonie.

Nie jest to w żaden sposób liczba oszałamiająca, ale ponad 36 tysięcy to wyraźnie lepszy wynik od innych meczów w tym sezonie. Warto zauważyć, że także w poprzednich rozgrywkach, mecze z udziałem Stali były jednymi z chętniej oglądanych.

Oto zestawienie średniej oglądalności wszystkich dotychczasowych transmisji PLK w sezonie 2016/17:

Anwil – Stelmet (Superpuchar), środa, 27.09, godz. 18, Polsat Sport Extra – 9 672

MKS Dąbrowa – Polski Cukier , niedziela, godz. 12.40, PSE – 1 651

Polpharma – Trefl, poniedziałek, 09.10, godz. 18.00, PSE – 20 832

Anwil – Rosa, niedziela, 15.10, godz. 12.40, Polsat Sport – 24 343

Rosa – Polski Cukier, niedziela, 22.10, godz. 12.40, Polsat Sport – 9095

Trefl – Miasto Szkła, niedziela, 29.10, godz. 12.40, Polsat Sport – 20 112

Stal – Start, niedziela, 05.11, godz. 12.40, Polsat Sport, – 36 452*

*Wszystkie wyniki badań bez internetowej platformy Ipla

W ubiegłym sezonie średnia oglądalność transmisji PLK na antenach sportowych kanałów tematycznych Polsatu wyniosła ok. 29 tysięcy osób, malejąc w kolejnych miesiącach. W tym sezonie jedno spotkanie ogląda już tylko średnio 17.5 tysiąca osób.

