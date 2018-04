Oglądalność TV: Nie taki ten Koszalin straszny

Od kilku tygodni widać pewną poprawę w oglądalnościach telewizyjnych meczów ligowych PLK. Obawy wielu kibiców o zainteresowanie spotkaniem AZS – Asseco nie potwierdziły się.



Średnie oglądalności ostatnich meczów transmitowanych przez Polsat Sport, przedstawiały się następująco:

Asseco Gdynia – Polski Cukier Toruń, niedziela, 08.04, Polsat Sport, godz. 12.40 – 37 tys.

AZS Koszalin – Asseco Gdynia, 15.04, Polsat Sport, godz. 12.40 – 42 tys.

*Dane bez przekazów internetowych IPLA.tv

Średnia oglądalność ligowych transmisji w tym sezonie wynosi ok. 20.1 tysiąca widzów.

Poniżej – dla porównania i kontekstu – przedstawiamy dzienne zestawienia oglądalności wszystkich audycji na antenie Polsatu Sport.

8 kwietnia:

