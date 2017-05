Oglądalność TV – playoffy bez szału

Transmisje ćwierćfinałowych spotkań PLK cieszą się zainteresowaniem mniejszym niż średnia dla sezonu regularnego. Najlepszy wynik zanotowało spotkanie Stal – MKS Dąbrowa.

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>

Codzienne transmisje z rozpoczętych w ubiegłym tygodniu playoffów w PLK to z pewnością bardzo dobra wiadomość. Można było mieć obawy odnośnie oglądalności meczów pokazywanych już o godz. 17.45 i faktycznie, trudno mówić o satysfakcjonujących wynikach.

Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności meczów w ubiegłym tygodniu kształtowały się następująco:

czwartek, 04.05, godz. 17.45, Polsat Sport, Cukier – Rosa – 19 330

piątek, 05.05, godz. 17.45, Polsat Sport, Stal – MKS – 25 059

sobota, 06.05, godz. 17.45, PS Extra, Anwil – Czarni – 3 822

niedziela, 07.05, godz. 20.15, Polsat Sport, Stelmet – Polpharma – 15 878

Ostatnie mecze rundy zasadniczej:

Niedziela, 23.04, godz. 12.40, Polsat Sport, Cukier – Anwil – 28 851

Niedziela, 30.04., godz. 12.40, PS Extra, Stelmet – Rosa – 12 582

Średnia oglądalność meczów w całych obecnych rozgrywkach kształtowała się na poziomie ok. 29 tys. osób na mecz. W ubiegłym sezonie było to średnio ok. 36 tysięcy.

TS

PLK, NBA – typuj wyniki i zgarniaj kasę >>