Oglądalność TV: Półfinały też bez szału

Rozgrywki PLK weszły w decydująca fazę, ale nie powoduje to jak dotąd zwiększonego zainteresowania telewidzów. Najpopularniejszy mecz półfinałowy oglądało w ubiegłym tygodniu średnio ok. 33 tys. osób.

Średnia oglądalność telewizyjnych transmisji meczów w całych obecnych rozgrywkach kształtowała się na poziomie ok. 29 tys. osób na mecz. Średnia dla ćwierćfinałów wyniosła 19.2 tys. widzów. Szczegółowe dane na temat poszczególnych meczów znajdziesz TUTAJ.

Jak wyglądają rozpoczęte w ubiegłym tygodniu półfinały? Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności dotychczasowych meczów kształtowały się następująco:

Czwartek 18.05, Polsat Sport, godz. 17.45, Cukier – Czarni – 14 102

Piątek 19.05, Polsat Sport, godz. 17.45, Stelmet – Stal – 33 656

Sobota, 20.05, Polsat Sport, godz. 17.45, Cukier – Czarni – 9 941.

*Nie posiadamy niestety danych na temat liczby osób oglądających transmisję za pośrednictwem platformy Ipla.

TS

