Oglądalność TV: W południe jak w środku nocy

Niedzielny mecz Polfarmex Kutno – Energa Czarni Słupsk średnio oglądało 2 296 osób. Tak, sprawdziliśmy i jesteśmy pewni – w tej licznie nie brakuje cyferki.

Widząc, jaka para drużyn została przez PLK wybrana do transmisji, powszechnie obawiano się złego wyniku, ale chyba nikt nie spodziewał się, że będzie aż tak źle. Oczywiście pamiętamy o niedoskonałości metody liczenia oglądalności, zwłaszcza przy tak niskich liczbach. Ale miejmy też świadomość – to właśnie te dane trafiają do ewentualnych sponsorów czy reklamodawców.

Mecz transmitowano w Polsat Sport News, a nie jak zazwyczaj w Polsacie Sport, ponieważ stacja uznała, że bardziej perspektywiczna od polskiej koszykówki będzie transmisja zawodów biathlonowych. Przedstawiciele Polsatu deklarują, że zamiana była jednorazowa, ale doświadczenie uczy, że to wszelkich zapowiedzi związanych z transmisjami PLK trzeba podchodzić z dystansem. Zobaczymy, co dalej…

Średnie oglądalności transmisji z poprzedniego tygodnia:

Piątek, godz. 19.00, Polsat Sport Extra, Euroliga, Barcelona – Baskonia – 1 922

Sobota/niedziela, godz. 2.30, C+Sport, NBA, Warriors – Clippers – 2 420

Niedziela, godz. 9.00, C+Sport, NBA, Warriors – Clippers (powtórka) – 13 091

Niedziela, godz. 12.30, Polsat Sport News, PLK, Polfarmex –Czarni 2 296

Niedziela, godz. 21.30, C+Sport, NBA, Cavs – Thunder – 16 957

Ciekawostką, która rzuca się w oczy jest na pewno podobna (nieznacznie wyższa) średnia liczba widzów, którzy oglądali spotkanie NBA w środku nocy, niż oglądających PLK w środku dnia.

Tydzień wcześniej niedzielną transmisję PLK na Polsacie Sport (mecz Rosa – Stelmet) oglądało ok. 59.9 tys. osób. Średnia oglądalność jednego spotkania w styczniu wyniosła wg naszych szacunków ok. 27.5 tys. osób.

TS

