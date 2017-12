Oglądalność TV: Ponad 40 tysięcy widzów w Święta

Świąteczny szlagier PLK (Stelmet – Stal) pod względem widowni wypadł lepiej niż rok temu. Kiepskim zainteresowaniem widzów Polsatu Sport cieszył się wcześniejszy mecz Anwil – Polski Cukier.

Mecz w Boże Narodzenie był tradycyjnie okazją do zobaczenia drużyn z czołówki, ale również wydarzeniem z okazji powrotu do ligi Andreja Urlepa. Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności ostatnich meczów PLK przedstawiały się następująco:

Anwil – Polski Cukier, niedziela, 17.12, Polsat Sport, godz. 12.40 – 14 606

Stelmet – Stal, wtorek, 26.12, Polsat Sport, godz. 16.00 – 40 602

*dane bez IPLA TV

Jak wyglądała oglądalność meczów świątecznych w poprzednich latach?

2016: Turów – Stelmet, 25.12, Polsat Sport– 35 237

2015: Rosa – Stelmet, 26.12, Polsat Sport News – 106 704

Uwzględniając ostatnie mecze, średnia oglądalność jednego spotkania w bieżącym sezonie PLK wynosi 21.5 tys. W poprzednich rozgrywkach było to ok. 29 tysięcy.

TS

