Oglądalność TV: Przegapiona szansa w Święta

Nie udało się niestety powtórzyć ubiegłorocznego sukcesu. W drugi dzień Świąt hit Turów – Stelmet średnio oglądało tylko ok. 35 tysięcy osób.

Cotygodniowe dane o oglądalności PLK w Polsacie Sport nie wyglądają dobrze, ale można było marzyć, że świąteczny szlagier okaże się odstępstwem od reguły. Sam termin jest naszym zdaniem bardzo dobry, podobnie jak dobór drużyn. Zagrali przecież obaj mistrzowie z ostatnich lat.

Jak wyszło?

PGE Turów Zgorzelec – Stelmet Zielona Góra, 25.12, godz. 18.00 – 35 237

Dla porównania – rok temu, również w drugi dzień Świąt, transmitowane przez Polsat Sport News spotkanie Rosa Radom – Stelmet BC Zielona Góra oglądało średnio 106 704 osób, o czym liga informowała z dumą na swojej oficjalnej stronie.

Należało liczyć na więcej, ale też trudno mówić o zdziwieniu tak niskim wynikiem. W ostatnich tygodniach okazało się już, że nawet najatrakcyjniejsze pary drużyn nie są w stanie przyciągnąć tłumów przed telewizory – przykładem choćby mecz Stelmet – Anwil, który 16 grudnia oglądało tylko ok. 17 tys. osób.

Wśród przyczyn rozczarowującej oglądalności świątecznego hitu z pewnością należy widzieć brak promocji tego wydarzenia ze strony PLK. Ubiegłoroczny sukces pokazywał, że taki mecz ma potencjał na rekordową oglądalność. Aż dziw bierze, że liga nie chciała choćby spróbować powalczyć o lepszą widownię.

Pewne pozytywne działania promocyjne zaczął wykonywać Polsat (nagrana kolęda, akcja z publikowaniem foto). Szkoda, że tylko od święta, ale dobre i to.

Razem z poniedziałkową transmisją, średnia oglądalność jednego meczu w bieżących rozgrywkach kształtuje się zatem na poziomie ok. 31.5 tys. widzów. W zeszłym sezonie wynosiła ok. 36 tys. osób na mecz. Na prośbę naszych Czytelników, jutro (środa) przygotujemy zestawienie wyników wszystkich dotychczasowych transmisji, z podziałem na dni tygodnia.

Dla kibiców koszykarskich wydarzeniem Świąt były również tradycyjne transmisje NBA. W niedzielę na antenie Canal+ Sport pokazano 3 spotkania z rzędu. Według informacji PolskiKosz.pl ich oglądalności kształtowały się następująco:

godz. 18.00, Celtics – Knicks, 6244

godz. 20.30, Warriors – Cavs, 20 829

godz. 23.00, Bulls – Spurs, 18 241

Nie udało nam się tym razem niestety dotrzeć do danych na temat piątkowej transmisji Euroligi. Meczów Eurocup na Eurosporcie tym razem nie pokazywano. Postaramy się podać dane za tydzień.

