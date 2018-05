Oglądalność TV: Rosa i Stelmet z rekordem sezonu

Średnio ok. 70 tysięcy widzów oglądało w Polsacie Sport transmisję meczu nr 4 pomiędzy Rosą Radom i Stelmetem Enea Zielona Góra. Pozostałe mecze ćwierćfinałów miały oglądalności trochę niższe niż (i tak niska) średnia z sezonu regularnego.

Najciekawsza i najbardziej emocjonująca seria potrafiła przyciągnąć większą liczbę telewidzów. Średnio 69.9 tys. osób to zdecydowanie najlepszy wynik transmisji PLK w tym sezonie. Wcześniejszym rekordem rozgrywek było ok. 43 tys. widzów grudniowego meczu Stal – Polski Cukier. Dla porównania – w ubiegłym sezonie rekord oglądalności zanotowano przy okazji meczu Polfarmex – Stal i było to ok. 81.8 tys. osób. Średnia z wszystkich transmisji obecnego sezonu to ok. 20 tys. osób.

Oto jak przedstawiała się średnia oglądalność transmisji ćwierćfinałów, wg badań Nielsen Audience Measurement:

Stelmet – Rosa, czwartek, 26.04, godz. 17.30, Polsat Sport – 16 232

Stal – King, piątek, 27.04, godz. 17.30, PS Extra – 19 260

Anwil – PGE Turów, sobota, 28.04, godz. 20.00, PS Extra – 1 601 (nie pomyłka)

Polski Cukier – MKS Dąbrowa, niedziela, 29.04.godz. 12.30, Polsat Sport – 13 473

Rosa – Stelmet, wtorek, 01.05, godz. 17.30, Polsat Sport – 19 584

MKS Dąbrowa – Polski Cukier, 02.05, godz. 20.00, Polsat Sport – 17 352

Rosa – Stelmet, czwartek, 03.05., godz. 17.30, Polsat Sport – 69 863

* Dane bez przekazów internetowych Ipla

Zaciekawiła nas tak rekordowo niska (był już jeden podobny mecz w tym sezonie) oglądalność meczu Anwil – Turów (ok. 1,6 tys.). Zapewne każdy będzie miał własną teorię na temat tego, dlaczego tak niewielu telewidzów w sobotni wieczór wybrało koszykówkę na Polsacie Sport Extra.

My dla porównania i ciekawostkowo, podajemy średnie oglądalności kilku innych transmisji sportowych po godz. 20.00 w sobotę, 28 kwietnia:

Polsat Sport, siatkówka mężczyzn (Kędzierzyn – Olsztyn) – ok. 178 tys.

TVP Sport, boks – ok. 30 tys.

Canal Plus – ekstraklasa piłki nożnej (Lech – Ruch) – ok. 93 tys,

Eleven Sports 1, piłka liga włoska (Inter – Juvents) – ok. 65 tys.

Średnia dzienna oglądalność Polsatu Sport tego dnia wyniosła ok. 54 tys. widzów, średnia dzienna PS Extra – ok. 2 tys.

TS

