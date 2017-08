Oglądalność TV: Sparingi kadry wyraźnie lepiej niż PLK

Spotkania reprezentacji Polski w Hamburgu i Legionowie przed telewizorami średnio oglądało po ok. 47 tys. osób. Najlepszy wynik osiągnął mecz Polska – Niemcy.

Średnia oglądalność meczów sparingowych w TVP Sport (bez strony internetowej) wynosząca ok. 47 tys. osób, to żaden wielki wyczyn, ale jednak zauważanie lepiej niż ok. 29 tys. widzów transmisji pojedynczej transmisji PLK na antenach Polsatu w ubiegłym sezonie. Ale oczywiście były to tylko mecze towarzyskie – z ocenami zainteresowania kadrą w tym sezonie wstrzymujemy się do relacji z EuroBasketu.

Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności transmisji TVP Sport z Legionowa przedstawiały się następująco:

czwartek, godz. 18.15, Polska – Izrael – 48 842

piątek, godz. 18.00, Polska – Wlk. Brytania – 39 642

sobota, godz. 18.00, Polska – Węgry – 40 256*

Dla przypomnienia, dane dla turnieju z Hamburga:

piątek, godz. 21.00, Polska – Serbia – 27 448

sobota, godz. 17.30, Polska – Niemcy – 75 638

niedziela, godz. 17.30, Polska – Rosja – 50 031*

*Wszystkie dane nie uwzględniają widzów, którzy oglądali transmisje za pośrednictwem strony internetowej TVP Sport.

TS

