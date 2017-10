Oglądalność TV: Tysiąc sześćset pięćdziesiąt jeden

Transmisje PLK w Polsacie Sport Extra to już zupełna nisza. Pierwsze mecze sezonu 2017/18 spotkały się z bardzo małym zainteresowaniem widzów.

W ubiegłym sezonie średnia oglądalność transmisji PLK na antenach sportowych kanałów tematycznych Polsatu wyniosła ok. 29 tysięcy osób, malejąc w kolejnych miesiącach. Rok wcześniej było to ok. 31 tys. widzów na mecz. Sezon 2017/18 nie zaczął się dobrze.

Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności meczów kształtowały się następująco:

Anwil – Stelmet (Superpuchar), środa, 27.09, godz. 18, Polsat Sport Extra – 9 672

MKS Dąbrowa – Polski Cukier (PLK), niedziela, godz. 12.40, PSE – 1 651

Spychanie koszykówki do PS Extra tłumaczone jest zazwyczaj bardziej atrakcyjnymi dla Polsatu transmisjami w tych samych godzinach. W środę 27 września, w porze Superpucharu, Polsat Sport pokazywał mecz ME siatkówki kobiet Bułgaria – Niemcy. W najbliższą niedzielę, w porze przeznaczonej teoretycznie dla PLK, pokazany będzie mecz 1. ligi piłki nożnej Odra Opole – Drutex Bytów.

Z PLK w najbliższej kolejce transmitowany będzie mecz Polpharma Starogard Gd. – Trefl Sopot. W poniedziałek o godz. 18.00 pokaże go Polsat Sport Extra.

