Oglądalność TV: Wreszcie lepszy wynik PLK!

Spotkanie mistrza z wicemistrzem Polski spotkało się z większym niż zazwyczaj zainteresowaniem telewidzów. W niedzielę oglądało je średnio niemal 60 tys. osób.

W ostatnich tygodniach trudno było o optymistyczne wiadomości w tym temacie – średnia oglądalność meczów w grudniu kształtowała się wg naszych danych na poziomie ok. 24 tysięcy osób. Szlagier pomiędzy Rosą Radom i Stelmetem Zielona Góra wypadł pod tym względem zdecydowanie lepiej.

Według informacji PolskiKosz.pl, średnia oglądalność meczu, transmitowanego w niedzielę, od godz. 12.30 przez Polsat Sport wyniosła 59 858 osób. To trzeci wynik tego sezonu. Dotychczasowy rekord padł w listopadzie, gdy mecz Polfarmex – Stal Ostrów Wlkp. oglądało ok. 81.8 tys. widzów. Średnia dla obecnego sezonu kształtuje się na poziomie ok. 32 tys. osób na mecz.

Wyraźnie lepszy wynik meczu Stelmet – Rosa pokazuje, że mocniejsze drużyny potrafią przyciągnąć przed ekran większą liczbę widzów. W najbliższą niedzielę Polsat Sport pokaże spotkanie Polfarmeksu Kutno z Energą Czarnymi Słupsk.

