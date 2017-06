Oglądalność TV – jak wygląda w meczach o stawkę?

Najlepszy dotychczas wynik Polsat Sport zanotował przy okazji meczu nr 4 w półfinałowej serii Stelmet – Stal. Spotkanie z Ostrowa Wlkp. średnio oglądało ok. 46 tysięcy widzów.

Transmisje meczów playoff PLK, choć spotkania weszły już w decydującą fazę, wciąż nie mogą osiągnąć poziomu rundy zasadniczej. W trakcie sezonu średnia oglądalność meczów wynosiła ok. 29 tys. osób na mecz.

Średnia oglądalność ćwierćfinałów, nadawanych regularnie o godz. 17.45, wyniosła 19.2 tysiąca widzów. Z naszych danych wynika, że półfinały średnio gromadziły przed telewizorami ok. 26.7 tys. osób na mecz.

Jak szczegółowo wyglądały spotkania półfinałowe? Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności meczów kształtowały się następująco:

Czwartek 18.05, Polsat Sport, Cukier – Czarni – 14 102

Piątek 19.05, Polsat Sport, Stelmet – Stal – 33 656

Sobota, 20.05, Polsat Sport, Cukier – Czarni – 9 941

Poniedziałek, 22.05, Polsat Sport, Stelmet – Stal 13 374

Wtorek, 23.05, PS Extra, Czarni – Cukier 29 145

Środa, 24.05, PS Extra, Stal – Stelmet 32 185

Piątek, 26.05, Polsat Sport, Stal – Stelmet 45 806

Poniedziałek, 29.05, Polsat Sport, Stemet – Stal 32066

Finał – mecz nr 1:

Czwartek, 1.06, Polsat Sport, Stelmet – Polski Cukier – 33 604

*Nie posiadamy niestety danych na temat liczby osób oglądających transmisję za pośrednictwem platformy Ipla.

TS

