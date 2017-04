Oglądalność TV: Jak wypadły transmisje NCAA?

Hit Anwil vs. Stelmet – mimo nietypowej pory – oglądało średnio ponad 48 tys. osób. Polsat Sport pozytywnie zaskoczył transmisjami Final Four z udziałem Przemysława Karnowskiego i Gonzagi.

Przemysław Karnowski zrobił furorę w March Madness, a kluczowe mecze turnieju NCAA polscy kibice mogli zobaczyć na żywo dzięki transmisjom w Polsacie Sport.

Warto zauważyć, że stacja i związani z nią dziennikarze (nie tylko koszykarscy) włożyli sporo wysiłku w promocję relacji z tego spotkania. Zdecydowanie więcej niż w przypadku transmisji z PLK.

Według informacji PolskiKosz.pl, średnie oglądalności meczów w Polsacie Sport wyglądały następująco:

niedziela, godz. 0.10, Gonzaga – South Carolina – 15 215

niedziela, godz. 2.30, North Carolina – Oregon – 5 491

niedziela, godz. 7.00, Gonzaga – South Carolina (powt.) – 13 198

wtorek, godz. 3.20, Gonzaga – North Carolina – 4 410

W PLK, poza rutynowym meczem niedzielnym, w którym zagrały Polpharma i MKS Dąbrowa Górnicza, mieliśmy też środowe spotkanie na szczycie, z udziałem Anwilu i Stemetu – dwóch obecnie najlepszych zespołów w lidze. Szkoda, że tak ciekawego pojedynku nie dało się zorganizować w weekend, albo chociaż o godz. 20. Jednak średnia oglądalność (dla całego sezonu jest to ok. 29,2 tys.) i tak była niezła:

niedziela, godz. 12.30, Polpharma – MKS Dąbrowa – 29 780

środa, godz. 18.00, Anwil – Stelmet – 48 226

W najbliższy weekend hitem kolejki będzie spotkanie w Ostrowie Wlkp., gdzie Stal zmierzy się z Anwilem. Polsat Sport pokaże mecz King – Miasto Szkła.

TS