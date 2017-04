Oglądalność TV: Znów bez fajerwerków w święta

Transmisję poniedziałkowego hitu PLK między Anwilem Włocławek i Rosą Radom w Polsacie Sport średnio oglądało niecałe 10 tysięcy osób. Wyraźnie mniej, niż „zwykłe” spotkania niedzielne.

Przy okazji informowania o oglądalności transmisji PLK w Boże Narodzenie napisaliśmy o „przegapionej szansie w święta”. A przecież wówczas (25.12, godz. 18.00) spotkanie Turów – Stelmet w Polsacie Sport oglądało średnio ponad 35 tys. osób. Wynik wielkanocny jest zatem kilkukrotnie niższy – nawet mając na uwadze niedoskonałość metody badawczej w przypadku aż tak niskich wyników.

Według informacji PolskiKosz.pl średnie oglądalności ostatnich transmisji PLK w Polsacie Sport przedstawiały się następująco:

9.04, niedziela, godz. 12.30, King Szczecin vs. Miasto Szkła Krosno – 21 491

17.04, poniedziałek, godz. 18.00, Anwil Włocławek vs. Rosa Radom – 9 859

Średnia oglądalność pojedynczej transmisji w obecnym sezonie wynosi ok. 29 tysięcy osób. Dla porównania, mecz świąteczny w poprzednim sezonie (26.12, Rosa – Stelmet) w Polsacie Sport News oglądało średnio ponad 106 tys. osób.

