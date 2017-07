Ogórki na półmetku – Top 5 transferów lata w PLK

Patrik Auda, Karol Gruszecki i Boris Savović – to na razie najbardziej wartościowe transfery w PLK. Większość zespołów domyka już składy, ciekawych zmian już raczej nie będzie.

Hitów transferowych tego lata nie uświadczyliśmy – wiele zespołów postawiło na kontynuację, było trochę zmian klubów wśród przeciętnych Polaków, podpisano trochę kontraktów z mało znanymi graczami występującymi ostatnio w europejskich drugich ligach.

Kilka ciekawych transferów jednak przeprowadzono, oto nasze Top 5 na półmetku sezonu ogórkowego:

1. Patrik Auda do Rosy



28-letni reprezentant Czech, dość wszechstronny podkoszowy, wraca do PLK po tym, jak notował 9,6 punktu oraz 3,9 zbiórki dla najgorszej w ACB Manresy. W poprzednich latach dobrze spisywał się w Kutnie i Koszalinie, teraz mierzącej w wyższe cele Rosie doda atletyzmu. No i jest efektownym graczem.

2. Karol Gruszecki do Polskiego Cukru



Reprezentant z szerokiej kadry powinien wyraźnie wzmocnić rotację wicemistrza Polski. Ale poza walorem zespołowym i punktem widzenia Polskiego Cukru, ruch Gruszeckiego ważny jest ze względu na potrzebne temu graczowi odrodzenie i ważniejszą rolę w zespole niż przez dwa ostatnie lata w Stelmecie.

3. Boris Savović do Stelmetu

30-letni Serb mający doświadczenie z wielu europejskich lig (ostatnio także 12,7 punktu oraz 5,3 zbiórki w sześciu meczach EuroCup), powinien dodać jakości pod koszem mistrza Polski i zwiększyć jego szanse na dobre wyniki w Lidze Mistrzów. Wysoki, mierzący 206 cm wzrostu, może być czołową czwórką PLK, a jak będzie trzeba, to zagra i na piątce.

4. Kevin Punter do Rosy

W sezonie 2015/16 zdobywał średnio aż 22,2 punktu dla uczelni Tennessee, ostatnio rzucał po 10,9 „oczka” w Belgii. W Rosie ma być strzelbą kontrolowaną przez Wojciecha Kamińskiego. Amerykański snajper ma tendencje do oddawania trudnych, niepotrzebnych rzutów, ale też może pomóc na boisku w roli rozgrywającego.

5. Darrell Harris do Kinga

Amerykanin z polskim paszportem, pod koszami PLK wciąż solidny i mocny, na pewno poprawi sytuację na pozycji nr 5 w Szczecinie, gdzie ostatnio było z tym słabo. Bardzo ważny w jego kontekście jest też wspomniany paszport – Mindaugas Budzinauskas będzie mógł grać momentami np. Pawłem Kikowskim i czwórką graczy z zagranicy.

