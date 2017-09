Ograjcie dla mnie Warriors – Enes Kanter się nie obraził

Słowa szacunku i podziękowania – turecki zawodnik, który był elementem wymiany z udziałem Carmelo Anthony’ego nagrał pożegnanie z Oklahomą, które bardzo zaimponowało kibicom.

Niewielu koszykarzy ma życiową sytuację równie skomplikowaną, co Enes Kanter. Po jego krytyce rządzącego w Turcji reżimu Recepa Erdogana problemy spadły nie tylko na niego, ale także na jego rodzinę, której część publicznie się go wyrzekła, prawdopodobnie pod przymusem. Jego ojciec był szereg razy aresztowany i przesłuchiwany.

W maju Kantera zatrzymano na lotnisku w Rumunii, po tym, gdy za poglądy polityczne, Turcja unieważniła mu paszport. Ostatecznie, udało mu się jednak wyjechać do Londynu, a później wrócić do Stanów Zjednoczonych. W jego kraju wydano jednak nakaz aresztowania go, za rzekome wspieranie opozycyjnej partii Enesa Gulena.

W sobotnie popołudnie, po tym, gdy dowiedział się, że został wymieniony do New York Knicks, opublikował w sieci pożegnalne nagranie. – Gdy odebrano mój dom, to klub i cały stan stały się dla mnie domem. Nigdy nie przestanę być za to wdzięczny – mówił dziękując za pomoc i czas spędzony w Oklahomie. Zaznaczył, że wie, iż to tylko biznes i nie ma w związku z oddaniem go do innego kubu negatywnych uczuć.

Wystąpienie zaczął od apelu, aby wzmocnieni Thunder specjalnie dla niego ograli teraz Warriors. Zadeklarował też, że będzie oglądał ich mecze w telewizji.

One last time Okla-Home 💙🇹🇷 pic.twitter.com/4GK8nUO5JJ — Enes Kanter (@Enes_Kanter) September 23, 2017

Kanter (211 cm) wciąż ma dopiero 25 lat. Wybrany z numerem 3 draftu w 2011 roku przez Utah Jazz, ostatnie 2.5 sezonu spędził w Oklahomie. Spędzając na boisku 21.3 minuty, był bardzo produktywny – dostarczał średnio 14.3 pkt. oraz 6.7 zbiórki na mecz.

Kontrakt tureckiego środkowego jest dość wysoki. Zarobi teraz 17.8 miliona dolarów, a następnym sezonie 18.6 miliona i będzie to opcja zawodnika. Nie było szans, aby przy ściągnięciu Carmelo Anthony’ego mógł nadal zmieścić się w Thunder.

