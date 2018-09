Ogromny problem z wysokimi – odpadli Lampe i Wojciechowski

Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia i Maciej Lampe nie zagra w meczach eliminacyjnych. W kadrze nie będzie też Jakuba Wojciechowskiego. Reprezentacja ćwiczy w dziewięciu.

Grono wysokich graczy, którymi dysponujemy przez kluczowymi dla losów eliminacji meczami z Włochami (14.09) i Chorwacją (17.09), zaczyna wyglądać naprawdę niepokojąco. Niestety, z grona zawodników, którymi będzie dysponował Mike Taylor, odpadli Maciej Lampe (naciągnięty mięsień) oraz Jakub Wojciechowski (problemy z plecami).

Oznacza to, że pozostało nam już tylko 2 wysokich graczy: weteran Adam Hrycaniuk oraz Mikołaj Witliński, którego doświadczenie międzynarodowe jest minimalne. Trener Taylor ma świadomość braków i – jak dowiadujemy się nieoficjalnie – rozpoczęto pilne starania, aby powołać kogoś w trybie awaryjnym. Nie wiemy kogo, ale pierwszą racjonalną opcją wydaje się Adam Łapeta. Od początku wiadomo było, że na zgrupowaniu nie będzie Damiana Kuliga i Przemysława Karnowskiego.

Kadra tymczasem w środę rozpoczęła zajęcia w… dziewiątkę i jest to sytuacja kompletnie niepoważna. Nadal trochę niejasna jest też sytuacja graczy obwodowych. Tradycyjnie anonsowany, AJ Slaughter nie pojawił się w Gdańsku w wyznaczonym terminie, w oficjalnym komunikacie kadry pojawiła się tylko enigmatyczna formułka, że „dołączy do drużyny w najbliższych dniach”.

Z listy 16 powołanych zawodników, na zgrupowaniu nie będzie także Jakuba Garbacza, również na skutek urazu.

Planowe spóźnienie zaliczą za to Tomasz Gielo i Adam Waczyński, zgodnie z zapowiedziami, ich hiszpańskie kluby zgodziły się jedynie na krótsze o kilka dni okienko. Mateusz Ponitka dołączy do zespołu podczas turnieju towarzyskiego w Rosji.

TS

