Okienko w PLK zamknięte – aż 91 ruchów transferowych!

Łącznie 91 zmian – odejść i przyjść – było w klubach w PLK od pierwszej kolejki obecnego sezonu. Najwięcej w zespołach namieszali w Stargardzie i we Włocławku, a w praktycznie niezmienionym składzie gra Polpharma.

Zestawienie obejmuje przyjścia i odejścia zawodników w poszczególnych klubach od 1. kolejki PLK do zamknięcia okienka transferowego, czyli 22 marca, godziny 16:00.

Spójnia Stargard – 9 ruchów + 1 zmiana trenera

– odeszli: Nick Madray, Albert Owens, Byron Wesley, Anthony Hickey,

– przyszli: Shane Richards, Norbertas Giga, Rod Camphor, Jimmie Taylor, Demond Taylor

*na testach był jeszcze Justin Herold, ale nie zagrał ani jednego spotkania.

Anwil Włocławek – 9 ruchów

– odeszli: Rafał Komenda, Jakub Parzeński, Nikola Marković, Vladimir Mihailović, Mateusz Kostrzewski

– przyszli: Aaron Broussard, Ivan Almeida, Aleksander Czyż, Michał Ignerski

Trefl Sopot – 8 ruchów + 2 zmiany trenera

– odeszli: Vernon Taylor, Jakub Motylewski, Toney McCray,

– przyszli: Toney McCray, Jonte Flowers, Ovidijus Varanauskas, Sasa Zagorac, Phil Greene

Stelmet Enea BC Zielona Góra – 8 ruchów

– odeszli: Boris Savović, Eric Griffin, Filip Matczak

– przyszli: Eric Griffin, Quinton Hosley, Kodi Justice, Michael Humphrey, Thomas Kelati

Miasto Szkła Krosno – 8 ruchów

– odeszli: Mihajlo Bogdanović, Charlie Westbrook, Jaquan Newton, Adrian Bogucki

– przyszli: Mihajlo Sekulović, Jaquan Newton, Peter Alexis, Mateusz Szczypiński

Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. – 8 ruchów

– odeszli: Blake Hamilton, Danilo Tasic, Łukasz Majewski

– przyszli: Nemanja Jaramaz, Ivan Maras, Mateusz Kostrzewski, Szymon Łukasiak, Casper Ware









HydroTruck Radom – 7 ruchów

– odeszli: Hanner Mosquera Perea, Szymon Szymański, Mateusz Szczypiński

– przyszli: Jakub Parzeński, Duda Sanadze, Jarvis Williams, Adrian Bogucki

MKS Dąbrowa Górnicza – 7 ruchów

– odeszli: Trey Davis, Bartłomiej Wołoszyn, Szymon Łukasiak

– przyszli: Adris De Leon, Filip Stryjewski, Konrad Dawdo, Deng Deng

AZS Koszalin – 6 ruchów + 1 zmiana trenera

– odeszli: Aleksandar Radulović, Krzysztof Jakóbczyk, Brandon Walters

-przyszli: Jacek Jarecki, Torey Thomas, Michael Fraser

GTK Gliwice – 5 ruchów

– odeszli: Brian Dawkins, Tanel Kurbas

– przyszli: Desmond Washington, Jakub Dłoniak, Maverick Morgan

King Szczecin – 5 ruchów

– odeszli: Kaspars Vecvagars, Tywain McKee

– przyszli: Tywain McKee, Chaz Williams, Justin Watts

TBV Start Lublin – 3 ruchy

– odeszli: Earvin Morris

– przyszli: Anton Gaddefors, Joe Thomasson

Legia Warszawa – 3 ruchy

– odeszli: Roman Rubinsztejn

– przyszli: Filip Matczak, Jorge Bilbao









Arka Gdynia – 2 ruchy

– odeszli: nikt

– przyszli: Marcus Ginyard, Bartłomiej Wołoszyn

Polski Cukier Toruń – 2 ruchy

– odeszli: nikt

– przyszli: Michael Umeh, Damian Kulig

Polpharma Starogard Gd. – 1 ruch

– odeszli: nikt

– przyszli: Michael Hicks

GS

