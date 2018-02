Okrutna zemsta Barkleya – rzeź pod tablicami

Dziś 55 urodziny „Sir Charlesa”, jednego z największych twardzieli i najlepszych silnych skrzydłowych w historii NBA. Z tej okazji przypominamy jeden z jego epokowych występów – 33 zbiórki i 20 punktów przeciwko byłej drużynie.

Po 4 świetnych sezonach w Suns (także z tytułem MVP ligi w 1993 r.) Charles Barkley wciąż miał coś do udowodnienia całemu światu, a przede wszystkim szukał szansy na zdobycie upragnionego mistrzowskiego tytułu. Najwyraźniej miał też coś do udowodnienia drużynie z Phoenix, z której latem został wymieniony do Rockets za 4 graczy – Sama Cassella, Roberta Horry’ego, Marka Bryanta i Chucky’ego Browna.

Nie było lepszej okazji, aby przeprowadzić demonstrację siły, niż pierwsze spotkanie sezonu 1996/97. To znaczy pierwsze dla Barkleya, który nie wystąpił w inauguracyjnym meczu, ponieważ był zawieszony za bójkę z Charlesem Oakleyem w preseason. Klasyk…

I akurat w debiucie trafiła się była drużyna – Phoenix Suns. Barkley (wówczas miał 33 lata) nie zamierzał brać jeńców. Chciał też od początku pokazać, że nie będzie tylko tłem dla dotychczasowych sławnych liderów Rockets – Hakeema Olajuwona i Clyde’a Drexlera.

Zanotował w meczu niesamowite 33 zbiórki – z tego 8 w ataku i 25 w obronie. Wygrał rywalizację na tablicach z całym zespołem Phoenix Suns 33:30 i zanotował pod tym względem swój najlepszy wynik w karierze. Dodał do tego 20 punktów (5/8 z gry, 10/14 z wolnych), 2 asysty i 2 bloki.

W sezonie 1996/97 Barkley świetne mecze przeplatał problemami z kontuzjami i zawieszeniami za awantury. Rockets zanotowali bardzo dobry wynik 57-25, ale w finale Zachodu przegrali 2:4 z Utah Jazz prowadzonymi przez Johna Stacktona i Karla Malone’a.

