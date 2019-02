Olek Balcerowski – ale akcja gwiazdy przyszłości! (WIDEO)

Nasz 18-letni środkowy ma już za sobą debiut i pierwsze punkty w Eurolidze. Częściej, póki co, Aleksander Balcerowski gra jeszcze w rezerwach Gran Canarii i tam potrafi zachwycić swoim wielkim talentem. Trzeba to zobaczyć!

Aleksander Balcerowski (215 cm, 18 lat) to młodzieżowy reprezentant Polski, od kilku lat trenujący i grający w hiszpańskiej Gran Canarii. Dzięki doskonałym warunkom jest podkoszowym, ale jak widać poniżej, potrafi dużo więcej!

W styczniu pisaliśmy także o rewelacyjnych kilku minutach Balcerowskiego w meczu Euroligi. Młody Polak najpierw zablokował byłego gracza NBA Jeffreya Lauvergne’a, a potem zakończył akcję efektownym wsadem. Wyglądało to tak:

The 18-year-old ends his #EuroLeague debut in style! 👏

Aleksander Balcerowski with a block and then a dunk for the first points of his career!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/5rbtfxsWgr

— EuroLeague (@EuroLeague) January 17, 2019