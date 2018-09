Omar Prewitt – amerykański skrzydłowy w Legii

Wydawać się mogło, że po rozwiązaniu kontraktu z rozgrywającym Jordanem Woodardem, klub z Warszawy będzie szukał w zamian gracza obwodowego. Tymczasem w Legii pojawił się Omar Prewitt, nominalny niski skrzydłowy.

Omar Prewitt (24 lata, 201 cm) to absolwent uczelni William & Mary. W seniorskim sezonie w NCAA notował średnio 15.6 punktu, 6.2 zbiórki oraz 3.2 asysty. Trafiał 46% rzutów z gry oraz 33 % trójek.

Po sezonie 2016/17 Prewitt wyjechał do litewskiego BC Šiauliai, w barwach którego rozegrał łącznie 22 spotkania – w lidze litewskiej oraz Lidze Bałtyckiej. Na parkiecie spędzał ok. 20 minut na mecz oraz zdobywał średnio ok. 8 punktów.

W styczniu tego roku, wzmocnił grecki Aris Saloniki, w barwach którego wystąpił w 15. meczach greckiej ekstraklasy oraz pięciu spotkaniach koszykarskiej Ligi Mistrzów. W lidze greckiej zdobywał średnio 5,5 punktu i 2,9 zbiórki na mecz. Zagrał też w 5 spotkaniach Koszykarskiej Ligi Mistrzów (średnio 7,6 punktu i 2 zbiórki).

Jak informuje klub, zawodnik w tym tygodniu rozpocznie z Legią treningi, a w weekend weźmie udział w turnieju w Starogardzie Gdańskim.

Skład Legii na sezon 2018/19 to zatem: Sebastian Kowalczyk, Jakub Karolak, Adam Linowski, Mariusz Konopatzki, Michał Kołodziej, Rusłan Patiejew, Roman Rubinsztajn, Dawid Sączewski, Jakub Sadowski, Patryk Nowerski, Morayo Soluade oraz Keanu Pinder.

