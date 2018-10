Omar Prewitt – będzie pierwszą strzelbą Legii?

Amerykański skrzydłowy pojawił się dosyć późno w składzie drużyny z Warszawy, ale zaliczył świetny debiut w PLK. Przy okazji wygranej z TBV Startem, Omar Prewitt zdobył 22 pkt. i pokazał dużą wszechstronność.

W wygranym nieoczekiwanie przez Legię meczu w Lublinie (relacja TUTAJ>>), Omar Prewitt (25 lat, 201 cm) był kluczowym zawodnikiem zespołu z Warszawy. Na pewno najważniejszym w ataku – zdobył 22 punkty, trafiając świetne 8/12 rzutów z gry, w tym 3/4 z dystansu. Grał pewnie i dojrzale, oczywiście jak dotąd to tylko jeden mecz o punkty, ale robił bardzo obiecujące wrażenie.

Nie same zdobycze punktowe są bowiem takie ważne, jak obserwacja z meczu w Lublinie, że nie jest wyłącznie strzelcem ze statycznych pozycji. Potrafi grać z piłką i kreować sobie samemu pozycje do rzutu, co może być dla Legii zbawienne. Będzie w stanie pomóc drużynie w ataku, gdy gorzej układa się atak pozycyjny, tak jak właśnie było przez sporą część meczu ze Startem.

Prewitt zawsze miał opinię wszechstronnego strzelca, był gwiazdą szkoły średniej w Mount Sterling, w stanie Kentucky. Jest synem Lei Wise-Prewitt – słynnej koszykarki NCAA w barwach Kentucky.

Spędził cztery lata na uczelni William&Mary (2013-17), gdzie zdobywał średnio 14,5 punktu oraz 5,1 zbiórki. Trafiał solidne 35 proc. za trzy. Może grać jako obwodowy i skrzydłowy, korzystając z umiejętności zdobywania punktów na różne sposoby.

Poprzedni sezon był jego pierwszym w Europie i zawodowej karierze – grał w litewskich Szawlach (8,5 punktu w lidze, 9,3 pkt. w Lidze Bałtyckiej) oraz w greckim Arisie Saloniki (5,4 pkt. w lidze, 7,6 pkt w Lidze Mistrzów). W barwach Legii może być nawet jedynym z lepszych strzelców w lidze.

TS

