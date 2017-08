Omri Casspi – czas na rewanż za te 35 punktów

Dwa lata temu ograł nas na EuroBaskecie, niedawno podpisał kontrakt z Golden State Warriors, szykując się na mistrzostwa prowadzi Izrael do kolejnych zwycięstwo. W czwartek zagra przeciwko nam w Legionowie.

Po pokonaniu w Hamburgu Niemców i Rosji Polacy chcą pójść z ciosem – nie tylko dalej poprawiać grę, ale też wygrać trzy ostatnie sparingi przed EuroBasketem: w czwartek, piątek i sobotę w Legionowie kolejno z Izraelem, Wielką Brytanią i Węgrami. Najciekawiej zapowiada się to pierwsze spotkanie.

Raz, że potencjalnie największa gwiazda turnieju to skrzydłowy Izraela Omri Casspi. 29-letni skrzydłowy miesiąc temu podpisał kontrakt ze swoim szóstym klubem NBA i tym razem udało mu się pójść na całość – trafił do Golden State Warriors, za 10 miesięcy prawdopodobnie będzie świętował mistrzostwo NBA.

Na razie jednak walczy dla Izraela, który jest jednym z gospodarzy EuroBasketu. Grupa B z Litwą, Włochami, Niemcami, Ukrainą i Gruzją zagra w Tel Awiwie, a potem, w 1/8 finału – połączy się drabinką z polską grupą A. W Legionowie zagramy zatem z potencjalnym rywalem na tym etapie.

W sparingach Izrael, solidny zespół, który w minionej dekadzie na EuroBaskecie był 11., 15., 13., 21. i 10., wygląda bardzo dobrze. Ma bilans 7-1, pokonał m.in. Słowenię, Rosję i Finlandię, a przegrał dopiero ostatnio, 83:84 z Turcją.

Izrael to znana nam ekipa, dwa lata temu graliśmy z nim w grupie na EuroBaskecie we Francji. Po słabym spotkaniu przegraliśmy 73:75 – Casspi rzucił nam aż 35 punktów, a porażka kosztowała nas drugie miejsce w grupie i sprawiła, że w 1/8 finału trafiliśmy na Hiszpanię, a nie na Włochów.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

Terminarz turnieju w Legionowie (transmisje w TVP Sport):

Czwartek, 24 sierpnia:

18.15: Polska – Izrael

20.45: Wielka Brytania – Węgry

Piątek, 25 sierpnia:

18.00: Polska – Wielka Brytania

20.30: Izrael – Węgry

Sobota, 26 sierpnia:

15.30: Wielka Brytania – Izrael

18.00: Polska – Węgry

