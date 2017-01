Artest vs O’Neal – co za mecz w liceum!

Shaq i World Metta Peace podbijali Los Angeles swoją grą i tytułami mistrzowskimi dla Lakers, ich utalentowani synowie na razie grają przeciw sobie w rozgrywkach szkół średnich w LA.

Shareef O’Neal ma 17 lat i 210 cm wzrostu, należy do czołówki amerykańskich talentów z rocznika 2000, według ESPN jest na 18. miejscu w tzw. klasie 2018, bo właśnie za rok zacznie naukę na uczelni. Już interesują się nim czołowe uczelnie w USA, m.in. Arizona, UCLA czy LSU, gdzie grał jego ojciec. Shareef nie dominuje pod koszem jak on, bliżej mu do wysokiego skrzydłowego, który gra także przodem do kosza.

Ron Artest III jest o rok starszy i trochę niższy – mierzy 201 cm wzrostu. Nie jest aż tak utalentowany jak O’Neal, gra w stylu ojca – nieźle broni i zbiera. Na co dzień reprezentuje szkołę Beverly Hills High.

I niedawno do szkoły Artesta przyjechała drużyna Crossroads High School O’Neala. Mecz wygrali gospodarze – było 50:47 po rzucie za trzy punkty w ostatniej sekundzie, a Artest III (nr 15 w białej koszulce) oraz O’Neal (nr 23 w czerwonej) pokazali kilka ciekawych akcji: