Ostateczna rozgrywka – Stelmet i Arka w najlepszej sytuacji

Kto zacznie playoff z numerem 1? Najlepszą pozycję wyjściową mają Arka i Stelmet, które rozegrają tylko po jednym meczu na wyjeździe z rywalami z czołówki. Wszystkie spotkania w ramach „superligi” Polski Cukier zagra na wyjeździe, a Stal potrzebuje cudu, by wskoczyć wyżej niż 5. miejsce.

Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że pierwsze 5 miejsc w tabeli zajmą drużyny z „superligi”, czyli Stelmet, Arka, Polski Cukier, Anwil i Stal. Na dziś, najbliżej zajęcia pierwszego miejsca jest zespół z Zielonej Góry, który z 20 rozegranych spotkań przegrał tylko 3. Tabela poniżej.

Znamy już rozstrzygnięcia dwóch bezpośrednich pojedynków. W przypadku takiego samego bilansu, Arka Gdynia będzie przed Anwilem (2-0 w sezonie), a Anwil będzie przed Polskim Cukrem (1-1, +6).

Tylko 8 spotkań czołowe ekipy z PLK przegrały z zespołami spoza pierwszej piątki (Stelmet 0, Arka 1, Polski Cukier 3, Anwil 1, Stal 3) na 71 rozegranych. Warto powiedzieć, że aż 4 z nich padły łupem MKSu Dąbrowa Górnicza.

Biorąc pod uwagę fakt, że każda z tych ekip dodatkowo się wzmocniła, o kolejne niespodzianki będzie niezwykle ciężko. Może się okazać, że ostateczny wygląd tabeli rozstrzygnie się w meczach pomiędzy samymi drużynami zainteresowanymi.

Oto terminarz:

28.02 Stelmet Enea BC Zielona Góra – Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

06.03 Arka Gdynia – Stelmet Enea BC Zielona Góra

26.03 Stelmet Enea BC Zielona Góra – Polski Cukier Toruń

31.03 Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. – Arka Gdynia

10.04 Stelmet Enea BC Zielona Góra – Anwil Włocławek

16.04 Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. – Polski Cukier Toruń

22.04 Arka Gdynia – Polski Cukier Toruń

28.04 Anwil Włocławek – Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Mecze – Dom/Wyjazd

Stelmet Enea BC Zielona Góra 4 – 3/1

Arka Gdynia 3 – 2/1

Polski Cukier Toruń 3 – 0/3

Anwil Włocławek 2 – 1/1

Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 4 – 2/2

Drużyny mające aktualnie 3 porażki, czyli Stelmet i Arka, rozegrają już tylko jedno spotkanie na wyjeździe z rywalem z superligi. To stawia ich w gronie faworytów do zajęcia pierwszego miejsca po sezonie regularnym. Wynik dwumeczu pomiędzy tymi zespołami bardzo możliwe, że będzie na korzyść Stelmetu, który w Zielonej Górze wygrał aż 113:93. Warto też zaznaczyć, że zielonogórzanie w hali CRS są niepokonani.

W najgorszym położeniu, teoretycznie, znajduje się Polski Cukier i Stal. Ostrowianie mając już na tę chwilę 6 porażek chyba są już skazani na piąte miejsce. Zespół z Torunia natomiast już z żadnym zespołem z superligi nie zagra u siebie.

Do tego przegrał bezpośredni pojedynek z Anwilem, który czysto teoretycznie, jeśli nie zaliczy do końca sezonu żadnej wpadki, może przy sprzyjającym układzie innych spotkań wskoczyć na lepszą lokatę niż obecnie zajmuje.

Grzegorz Szybieniecki

