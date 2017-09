Ostatni letni ranking sił PLK: Trefl ze Startem o play-off

Anwil wygląda coraz lepiej, Stal, Cukier i Rosa wciąż z brakami. Na dole ścisk, najsłabiej prezentują się na razie Legia i Czarni. Sezon rusza już 30 września.

Za tydzień, w środę 27 września, u Superpuchar zagrają Stelmet z Anwilem, trzy dni później zacznie się liga. Wiemy już, że w 1. kolejce w Polsacie Sport obejrzymy mecz MKS Dąbrowa Górnicza – Polski Cukier Toruń, ale zanim mecze o punkty, prezentujemy kolejny przedsezonowy ranking sił:

1. Stelmet Zielona Góra – mistrzowie Polski przygotowują się na innym poziomie niż reszta stawki, grając sparingi z dobrymi, zagranicznymi rywalami (ostatnio w Izmirze z Büyükçekmece i Pinarem Karsiyaka). I w trakcie rozgrywek też będą drużyną na innym poziomie, bez względu na to, czy sprężą się od początku sezonu PLK. Już widać, że trafionym zestawem będzie duet podkoszowych Boris Savović – Vladimir Dragicević: w sparingach w Turcji zdobywali odpowiednio po 31 i 26 punktów.

2. Anwil Włocławek – bardzo obiecująco zaprezentował się podczas turnieju w Toruniu, gdzie zdemolował Nymburk oraz pewnie pokonał Polski Cukier. Dzięki rzucającemu z dystansu Ante Delasowi i atletycznemu Ivanowi Almeidze gra włocławian powinna zyskać po obu stronach parkietu, ponieważ obaj sprawiają wrażenie także niezłych obrońców. Mecz o Superpuchar ze Stelmetem, który odbędzie się 27 września, zapowiada się naprawdę ciekawie.

3. Polski Cukier Toruń – potencjał jest, tylko czasu trochę zaczyna brakować. Nowy trener Dejan Mihevc ma już do dyspozycji kadrowiczów Aarona Cela i Karola Gruszeckiego, obaj w sparingach spisują się dobrze, ale zespół wciąż nie posiada rozgrywającego. W Toruniu liczą zapewne na równie dobry strzał last minute, jak w przypadku Kyle’a Weavera, pytanie, czy uda się taki sukces powtórzyć. Jedynkę, dyrygenta, trudniej jednak wkomponować w zespół niż skrzydłowego.

4. Stal Ostrów Wlkp. – mecz eliminacji do FIBA Europe Cup już w niedzielę w Izraelu, a kibice „Stalówki” wciąż zastanawiają się, czy po Adamie Łapecie nastąpią jeszcze jakieś wzmocnienia strefy podkoszowej. Pewne wygrane z Interem Bratysława i Albą Fehervar podczas weekendowego turnieju w Ostrowie pozwalają sądzić, że drużyna Emila Rajkovicia jest nieźle przygotowana do sezonu – szczególnie Jure Skifić, który rzucał w tych meczach 17 i 16 punktów.

5. Rosa Radom – już w komplecie zagrała podczas turnieju w Warce i pokazała różne oblicza. Pewną wygraną z Legią (96:78), ładną grę i zapaść w końcówce z Treflem (86:83) oraz wyraźną porażkę ze Startem (83:99). Na udany transfer zapowiada się Kevin Punter (średnio 19,0 punktu w turnieju), natomiast na problem zapowiada się brak realnego zagrożenia pod koszem.

6. MKS Dąbrowa Górnicza – do zespołu Jacka Winnickiego dołączył Thomas Massamba, doświadczony, 32-letni rozgrywający, kapitan reprezentacji Szwecji. W drugim sparingu z BK Ostrawa rozdał 9 asyst, na pewno przyda się w Dąbrowie. MKS wygląda solidnie, z Ostrawą wygrał dwukrotnie (77:61 i 85:63), jego siłą może być stabilny polski skład, no i doświadczony Winnicki.

7. King Szczecin – pogrom Asseco (103:61) oraz pewna wygrana z GTK (93:83) pokazały, że King spokojnie może zerkać w stronę play-off, a kibice mogą się cieszyć z ofensywnej gry zespołu. Na turnieju w Starogardzie dobrze spisywali się Paweł Kikowski, Tauras Jogela i Łukasz Diduszko, rotacja jest dość szeroka, jednak znający ligę Mindaugas Budzinauskas musi budować zespół od nowa, bo zmian było wiele.

8. Trefl Sopot – na razie widzimy ich gdzieś na granicy play-off, w ostatnich sparingach wygrywali z Legią (dwukrotnie) i Turowem, a przegrywali z Rosą czy Startem. Niby wszystko na miejscu – zdrowy Filip Dylewicz, skuteczny Brandon Brown, atletyczny środkowy Steve Zack. Tylko Nikola Marković jeszcze szuka formy.

9. Start Lublin – w Warce pewnie ograli Rosę i Trefla, ale przegrali z Legią. Widać jednak, że w składzie jest duża jakościowa zmiana, duet James Washington – Chavaughn Lewis powinien zagwarantować spokój w meczach z gorszymi zespołami. Im dalej na ławce, tym słabiej, ale Start może się dobrze oglądać w walce o play-off.

10. Polpharma Starogard – we własnym Tyskie Cup wyraźnie ulegli beniaminkowi z Gliwic tracąc aż 94 punkty, dzień później pokonali 72:61 Asseco grające bez Krzysztofa Szubargi. Przebudowany skład nie wygląda imponująco, Milija Bogicević wszystko kleci praktycznie od nowa. Możliwe, że są w tym notowaniu za wysoko.

11. Miasto Szkła Krosno – w weekend zdobyli trzecie mistrzostwo Podkarpacia z rzędu, ale do tego wystarczyło im tylko pokonanie 80:70 Sokoła Łańcut, bo z przemyskiego turnieju w trakcie wycofała się Siarka. Wcześniej Miasto Szkła przegrywało u siebie z Rosą i Dąbrową, ale też chyba nikt nie liczy, że zespół Michała Barana będzie z nimi walczył w ósemce. Na plus spisują się JayVaughn Pinkston i Jakov Mustapić, który może pomóc trenerowi prowadzić grę bardziej po europejsku.

12. PGE Turów Zgorzelec – beniaminka Bundesligi, Mitteldeutscher BC, pokonali 81:67, a z wicemistrzem Czech, Armeksem Decin, przegrali 89:93. Ktoś wyjechał, ktoś przyjechał, podobno dymisję złożył prezes Jerzy Stachyra. Karuzela dziwnych wiadomości trwa, kibice raczej nie powinni mieć wysokich oczekiwań. I może to dobrze – przecież na miejscach 10.-17. wszystko może się zdarzyć, najlepszy z najsłabszych może być właśnie Turów.

13. GTK Gliwice – Maverick Morgan, Quinton Hooker, Jonathan Williams i Lukas Palyza będą pewnie rzucać sporo punktów – pytanie, czy beniaminek będzie wygrywał. Wybitnego składu nie ma, ale strzelający obcokrajowcy oraz doświadczeni pierwszoligowcy z Robertem Skibniewskim jako prowadzącym grę prezentują się na tyle solidnie, że kogoś można wyprzedzić.

14. Asseco Gdynia – 61:92 z London Lions, 61:103 z Kingiem Szczecin, 61:73 z Polpharmą – coś się Asseco to mało atrakcyjnej liczby 61 przyzwyczaili… Fakt, z Lions i Polpharmą zagrali bez Krzysztofa Szubargi, ale gdy twoimi najlepszymi strzelcami są Michał Kołodziej i Dariusz Wyka, to nie możesz być spokojny przed startem sezonu. „In Szubi We Trust” muszą znów powtarzać w Gdyni.

15. AZS Koszalin – szok i niedowierzanie: sezon w Koszalinie zaczyna się od biura podróży już przed pierwszym meczem, ale kibiców uspokajamy: trenerem wciąż jest Dariusz Szczubiał. Doświadczony szkoleniowiec będzie miał jednak bardzo niedoświadczony skład, młodszy chyba nawet od Asseco. Aha, w sparingu z Czarnymi „AZS Koszalin B” Słupsk był remis 80:80.

16. Legia Warszawa – mają chyba najsłabszy polski skład w lidze, ale można być pewnym, że będą też walczyć i zapierniczać tak, jak lubi trener Piotr Bakun. W sparingach pokazali, że przy dobrej skuteczności mogą wygrywać (Czarni, Start). Brakuje trochę zdrowia, na uraz narzekał Jorge Bilbao, na punktowego lidera wyrasta Jobi Wall.

17. Czarni Słupsk – fajnie, że zostali w PLK, ale w obecnym składzie daleko raczej nie zajdą. Dominic Artis i Justin Watts zapowiadają się na dobrych graczy, ale generalnie – mało w słupskim zespole jakości. Już zdarzają się pomyłki transferowe (Stephen Hurt), sakiewka raczej pusta, a czas ucieka.

