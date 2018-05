Ostatni Taniec – wielki rarytas dla fanów Micheala Jordana

Szykuje się niesamowita gratka dla wielbicieli MJ-a oraz koszykówki z lat 90. ESPN we współpracy z Netflixem zrealizują 10-godzinną serię dokumentalną o najlepszym zawodniku w historii basketu. Film będzie nosił tytuł „The Last Dance”.

Projekt o nazwie „The Last Dance” (Ostatni taniec) powstanie we współpracy stacji ESPN z Netflixem. Ma być to trwająca łącznie aż 10 godzin seria dokumentalna, skupiająca się na Michaelu Jordanie oraz jego dokonaniach z drużyną Chicago Bulls w latach 90. Według oficjalnych zapowiedzi, premiera planowana jest na 2019 rok.

Reżyerem serii jest Jason Heihr, znany z takich dokumentów jak „The Fab Five” czy „Andre the Giant”. Dostał on do dyspozycji m.in. 500 godzin niewidzianych wcześniej materiałów z ostatniego mistrzowskiego sezonu Bulls. Sam dokument ma się jednak skupiać także na tym, w jaki sposób tworzyła się dynastia Byków oraz jak wyglądała droga Jordana na sam szczyt.

Jakby tego było mało, w samym projekcie mają wziąć udział także sam MJ oraz inne ważne postaci z tamtego okresu, w tym osoby związane z Bulls i nie tylko. Można więc spodziewać się również obrazków z takimi gwiazdami jak Scottie Pippen, Dennis Rodman czy Toni Kukoc. Całość będzie składać się z 10 odcinków. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy oficjalny trailer tego projektu:

Tomek Kordylewski

