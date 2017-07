Ostatni wielki Śląsk – niezła paka w ładnych dżinsach

Maciej Zieliński potrafi zaskoczyć wrzuceniem do sieci jakiegoś fajnego zdjęcia z przeszłości – oczywiście głównie wrzuca takie, które związane są ze Śląskiem. No i czasem trafił się taka perełka…

Szukasz butów retro – sprawdź w Sklepie Koszykarza >>

Śląsk z sezonu 2003/04, to chyba ostatni zespół z Wrocławia, który rzeczywiście można pamiętać – tamta ekipa grała w Eurolidze, zaczęła sezon od trzech zwycięstw z rzędu, m.in. 82:80 z Olympiakosem. I choć potem nie wyszła jednak z grupy, to w PLK zagrała w finale – przegrała z Prokomem, to była ostatnia rywalizacja Śląska o złoto.

Znakomity Lynn Greer, jeden z najlepszych obcokrajowców w historii PLK. Maciej Zieliński, Adam Wójcik, Dominik Tomczyk – trzy ikony Śląska – po raz ostatni w jednym zespole. Efektowny Michał Ignerski, lubiani Ryan Randle i Radosław Hyży, dwa pokolenia reprezentacyjnych jedynek – Robert Kościuk i Robert Skibniewski.

A do tego Tanel Tein, Paweł Mróz, Pero Vasiljević oraz trenerzy – Muli Katzurin i Jerzy Chudeusz.

Tylko te pogrzebowe stroje z ciekawymi dżinsami… Ale, jak wyjaśnił „Zielony” – to było zdjęcie na potrzeby sponsora, wrocławskiego producenta garniturów. W ładnej scenerii, bo przecież ta hala, to słynna „Kosynierka”.

Ale generalnie – lepiej chłopaki grali niż wyglądali.