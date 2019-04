Ostatnie 2 szanse Miasta Szkła – czy Krosno uratuje PLK?

Zespół Mariusz Niedbalskiego ma wszystko w swoich rękach. Do utrzymania się w lidze Miasto Szkła potrzebuje tylko 1 zwycięstwa w 2 pozostałych spotkaniach lub porażki Trefla Sopot w Koszalinie. Pierwszy mecz, ze Stelmetem Eneą BC, już dziś – w środę o 19:00.

Zespół z Krosna od początku sezonu wskazywany był jako największy kandydat do spadku z PLK. Budżet klubu nie pozwolił na skompletowanie zespołu, który mógłby walczyć o cokolwiek więcej.

Jednak na kolejkę przed końcem (a dla Miasta Szkła na dwie), zespół Mariusza Niedbalskiego wcale nie jest w najgorszej sytuacji. Mają tyle samo zwycięstw co Trefl Sopot, ale z uwagi na lepszy bilans bezpośrednich meczów, to oni w takim wypadku utrzymają się w lidze.

Pierwsza okazja do zapewnienia sobie miejsca w PLK na następny sezon już dziś (w środę). Krośnianie o 19:00 zagrają w Zielonej Górze i raczej ciężko jest się spodziewać, że uda im się wyrwać na tak trudnym terenie zwycięstwo.

Jednak drugi przeciwnik już tak wymagający nie jest. Miasto Szkła w ostatniej kolejce (niedziela, 17:45) zagra w Gliwicach, a przecież w pierwszej rundzie pokonali GTK 101:89.

Drużyna prowadzona przez Pawła Turkiewicza jest już pewna pozostanie w lidze i zagra tylko i wyłącznie o poprawę bilansu z poprzedniego sezonu. Według zapowiedzi z klubu, zespół ma potraktować ten mecz jak najbardziej poważnie.

Na niekorzyść zespołu z Krosna świadczy także ich bilans na wyjazdach. W sezonie 2018/19 w hali rywala wygrali zaledwie raz, co jest najgorszym wynikiem w lidze. Bardzo wiele będzie także zależeć od niezbyt doświadczonego lidera drużyny, czyli Jabariego Hindsa. Amerykanin w ostatnich meczach zdobywał kolejno 26, 29 i 27 punktów.

Mimo to, taka sytuacja jest dość komfortowa. Wszystko zależy od wyniku ich spotkań, a nawet w przypadku porażki, wciąż jest szansa na utrzymanie.

Trefl Sopot zagra w Koszalinie i będzie faworytem tego spotkania. Jednak ostatni mecz w Dąbrowie pokazał, że nie należy lekceważyć AZSu nawet wtedy, gdy udało się wypracować sporą przewagę w pierwszej części spotkania.

