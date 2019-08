Ostenda, Śląsk i Arka – II memoriał Adama Wójcika

Tuż przed startem nowego sezonu, w którym Śląsk będzie występował w roli beniaminka, we Wrocławiu zorganizowany zostanie II memoriał im. Adam Wójcika, w którym udział wezmą kluby, w których grał w trakcie swojej kariery – Arka Gdynia i Filou Ostenda.

W ubiegłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że we Włocławku na przedsezonowym turnieju będzie można obejrzeć Maccabi Tel Aviv. Teraz Śląsk potwierdził informację, że do Wrocławia przed startem rozgrywek przyjedzie Filou Ostenda, wielokrotny mistrz Belgii. Belgowie w poprzednim roku grali także w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

WKS Śląsk będzie gospodarzem II Memoriału im. Adama Wójcika, który zostanie rozegrany w dniach 20-22 września, tydzień przed planowanym startem ligi. Zestaw drużyny uzupełni Arka Gdynia.

We wszystkich 3 zespołach w swojej karierze grał Adam Wójcik. W Śląsku w latach 1997-2001, 2003-2004 i 2011-2012, w Ostendzie w latach 1995-1996 i Prokomie Treflu Sopot (czyli teraz Arce Gdynia) w latach 2004-2007.

RW