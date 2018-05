Ostra walka o 1. ligę – bijatyka w Łowiczu

Do poważnej awantury doszło przy okazji spotkania Księżak Łowicz – Górnik Wałbrzych, o awans do 1. Ligi. Pobili się kibice obu drużyn, najwyraźniej poszło o flagę zespołu gospodarzy, którą chcieli zabrać kibice z Wałbrzycha.

Trwają właśnie półfinały rozgrywek 2. Ligi – zwycięzcy obu par zagrają w 1. Lidze. Gra się do dwóch zwycięstw i w obu mamy remis 1:1. Gorąco jest nie tylko ze względu na wydarzenia na parkiecie.

Syntex Księżak Łowicz w sobotnim rewanżu na własnym parkiecie pokonał Górnik Trans.eu Wałbrzych 89:84. Wygraną dali weterani różnorakich parkietów – Karol Dębski (28 punktów) i Bartłomiej Bojko (21). Internet obiegły jednak nie tylko informacje o sportowym wyniku, ale o zajściach w hali w Łowiczu, gdzie doszło do bójki.

Widać to na filmie poniżej – kibice/chuligani Górnika po ostatnim gwizdu zaatakowali fanów Księżaka. Wybuchła bijatyka, musiała interweniować policja.

W drugim półfinale również w obu spotkaniach wygrywali gospodarze. W sobotę MCKiS Jaworzno pokonał AGH Kraków 78:66. W obu parach decydujące o awansie mecze odbędą się się w czwartek, 16 mają. Wiadomo już także, że z 1. Ligi spadły KK Warszawa, Siarka Tarnobrzeg oraz Zetkama Doral Nysa Kłodzko.

RW

Bez komentarza #2LM Na parkiecie lepszy Księżak pic.twitter.com/ay4Q7pUzp5 — Adam Wall (@adamwall84) May 12, 2018