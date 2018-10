Ostre spięcie w Gdyni – będzie kara dla Bostica? (WIDEO)

Josh Bostic z Arki celowo uderzył Rosjanina Rusłana Patiejewa z Legii, czego sędziowie nie uwzględnili, mimo obejrzenia powtórek. Naszym zdaniem, Amerykanin powinien zostać ukarany.

Jeśli chodzi o spięcie, jak widać na dwóch dostępnych w sieci nagraniach (oba poniżej), sekwencja zdarzeń jest następująca:

– Rusłan Patiejew (Legia) popełnia zwykły faul – ruchoma zasłona (gwizdnięte),

– Josh Bostic (Arka) – w rewanżu uderza w tył głowy Rosjanina, a przynajmniej ma taki zdecydowany zamiar (pominięte),

– Rosjanin podchodzi i przesadnie nachyla się nad leżącym Amerykaninem (gwizdnięte – faul techniczny),

– sprawiedliwość rusza wymierzać Dariusz Wyka (gwizdnięte – faul niesportowy).

Sędziowie zatem orzekli jedynie faul w ataku, a następnie także faul techniczny Patiejewa (słusznie), pomijając zachowanie Bostica.

Naszym zdaniem? Największa wina jest oczywiście po stronie Bostica, który powinien być usunięty z boiska i wciąż może zostać ukarany przez Sędziego Dyscyplinarnego PLK. Właściwie ukarani w trakcie meczu zostali Patiejew i Wyka, ich zachowanie nie kwalifikowało się na usunięcie z boiska.

Niezależnie od tego, co widać na wideo, sędziowie powinni zachowanie Bostica wychwycić i bez oglądania powtórek.

Cała sytuacja z dwóch różnych ujęć:

To co widzieli sedziowie na powtorce. I co sie im dziwic. Z jednego ujecia wyglada to inaczej niz z drugiego #plkpl pic.twitter.com/pDqgJ5DYhu — Sanos (@san_os78) October 20, 2018

Po tej akcji sędziowie zdecydowali o przewinieniu Rusłana Patiejewa oraz faulu technicznym Patiejewa. Środkowy Legii musi opuścić parkiet. pic.twitter.com/Q946dmjmlC — Legia Kosz (@LegiaKosz) October 20, 2018