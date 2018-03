Oświadczenie reprezentantów Polski

– Stanowczo zaprzeczamy plotkom, domysłom i nieprawdziwym informacjom, że na porażkę z Węgrami miały wpływ przyczyny pozasportowe – napisali w specjalnym oświadczeniu reprezentanci Polski w koszykówce.

Po ostatnich doniesieniach medialnych koszykarze wystosowali eleganckie oświadczenie i należy uznać to za ładny gest.

Choć już tak na marginesie, nie ze wszystkimi sformułowaniami można się zgodzić – stwierdzenie o „medialnej nagonce” jest jednak przesadą. Kibice na Twitterze wychwycili też szybko, że w oświadczeniu nie ma zaprzeczenia, iż do „pozasportowych” wydarzeń dochodziło.

Oto pełny tekst oświadczenia reprezentacji Polski:

red.

