Już 28 lipca w Wola Parku odbędzie się druga edycja Ulicznego Turnieju Koszykówki 3×3. W tym roku impreza zyskała rangę Otwartych Mistrzostw Warszawy. W zawodach może wziąć udział nawet 48 drużyn (192 uczestników).

Turniej w Wola Parku to doskonała okazja, by poznać czym koszykówka 3×3 różni się od tradycyjnej formuły, kibicować zawodnikom i spędzić wolny czas we wspaniałej atmosferze.

28 lipca mecze koszykówki w formacie 3×3, które odbędą się w ramach Otwartych Mistrzostw Warszawy będzie można obejrzeć na terenach zewnętrznych Wola Parku. Imprezę ponownie poprowadzi legendarny mistrz rapowego freestyle’u Wujek Samo Zło, więc dobrej zabawy z pewnością nie zabraknie.

Oprócz samego turnieju, który rozegrany zostanie w trzech kategoriach (MEN OPEN, WOMEN OPEN i JUNIOR), towarzyszyć będą mu konkursy dla zawodników i publiczności m.in. rzutu z połowy boiska i rzutów za 3 punkty oraz pokazy koszykarskich sztuczek i wsadów do kosza, jak również warsztaty dla najmłodszych, które przeprowadzą trenerzy Akademii Koszykówki Legii Warszawa.

Turniej uświetni Mecz Gwiazd, w którym wystąpią m.in.: zastępca Burmistrza Dzielnicy Bemowo Grzegorz Kuca, Maciej Kawulski – założyciel KSW, zawodnik MMA federacji UFC Jan Błachowicz, Katarzyna Dulnik – była reprezentantka Polski w koszykówce i mistrzyni Europy (1999), radna Warszawy Aleksandra Gajewska, bloger Modny Tata czyli Michał Będźmirowski oraz prezenter stacji TVN Maciej Dołęga.

Drużyny zainteresowane turniejem zapraszamy do kontaktu. Na zgłoszenia organizator czeka do 24 lipca. Link do zapisów znajduje się na stronie www.madball.pl. Na uczestników czekają nagrody. Trzy najlepsze zespoły w każdej kategorii otrzymają bony towarowe do Sklepu Koszykarza i Kicks Store, ufundowane przez Wola Park. Dodatkowo najlepsza drużyna w kat. MEN OPEN otrzyma 2000 zł.

Aby wziąć udział w zawodach należy uiścić opłatę wpisową za drużynę w wysokości 50 złotych, która w całości przeznaczona zostanie na rzecz Stowarzyszenia Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Bliżej Dziecka”.

Więcej informacji na temat turnieju Wola Park Bemowo Warsaw 3×3 Open znajduje się na stronie www.madball.pl

