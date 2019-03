Paliukenas z życiowym sezonem – dużo więcej niż obrona

W meczu z Miastem Szkła ustanowił rekord swojej kariery – 30 punktów. Martynas Paliukenas znany jest w PLK jako jeden z najlepszych obrońców, ale w tym sezonie pokazuje także spore możliwości w ataku.

Martynas Paliukenas (25 lat, 191 cm) rozgrywa właśnie swój czwarty sezon na parkietach PLK. Zaczynał w Polpharmie Starogard Gdański, gdzie sprowadził go trener Mindaugas Budzinauskas. Wraz z nim przeprowadził się do Szczecina, gdzie obecnie rozgrywa swój najlepszy sezon w karierze.

2015/16 średnio 25 minut i 5,1 punktu

2016/17 średnio 20 minut i 5,3 punktu

2017/18 średnio 24 minuty i 8,1 punktu

2018/19 średnio 28,5 minuty i 10,2 punktu

Litwin ewoluował z agresywnego obrońcy, „bullteriera”, który rzucał się na najlepszych zawodników rywali w gracza wszechstronnego, przydatnego po obu stronach parkietu. Paliukenas świetnie penetruje, gra coraz lepiej na koźle, gdzie kończy bardzo pewnie swoje akcje. Często ma przewagę fizyczną nad rywalem i nauczył się ją już wykorzystywać.

Cały czas rzuca za 3 na słabym procencie (27,6%), ale mimo to z każdym rokiem jego skuteczność poprawia się. Rozwój Martynasa jest zauważalny gołym okiem, a przecież to gracz, który wciąż może iść w górę, w końcu jest rówieśnikiem takich koszykarzy jak Michał Michalak, Przemysław Karnowski, czy Filip Matczak, czyli zawodników powszechnie uważanych za wciąż młodych.

Paliukenas pomimo zwiększonej roli w ataku, nie zatracił swojej defensywnej natury. Z wynikiem 2,06 przechwytu na mecz jest drugi w całej lidze, ustępuje tylko Obiemu Trotterowi. Litwin to także, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, obwodowa „zapchajdziura” w zespole Kinga. Może grać na każdej z 3 pozycji, również na rozegraniu, gdzie występował w przypadku kontuzji Jakuba Schenka.

W ostatnim spotkaniu przeciwko Miastu Szkła Krosno zdobył 30 punktów, trafił 13 z 17 rzutów z gry, a także miał 5 zbiórek, 5 asyst i 4 przechwyty. To punktowy rekord jego kariery. W ciągu jakiegokolwiek z poprzednich sezonów w PLK Paliukenas nie przekroczył bariery 20 punktów.

King wygrał właśnie trzeci mecz z rzędu w PLK i coraz pewniej zmierza w kierunku playoff. Po ostatnich wzmocnieniach szczecinianie stają się być może nawet faworytem w wyścigu po 6. miejsce po sezonie zasadniczym. Już dziś (godz. 18.) zagrają z Anwilem – co przeciwko mistrzom Polski pokaże waleczny Litwin?

Grzegorz Szybieniecki