Park Jurajski pod koszem – oni wciąż nie przestają grać!

Karierę zakończył Tomasz Kujawa, ale w zestawieniu weteranów godnie zastąpi go rówieśnik, 43-letni Piotr Czempiel. Wciąż grają Mordzak, Hlebowicki i Żurawski.

Powrót do Polski Michała Hlebowickiego, a także podkoszowa dominacja Wojciecha Żurawskiego w II lidze skłoniły nas rok temu, to wyszukania wszystkich prawdziwych weteranów z poziomu rozgrywek centralnym. Do koszykarskiego Parku Jurajskiego dla graczy urodzonych w latach 70., trafiło wówczas 24 zawodników.

Teraz jest ich trochę mniej, ale wciąż 22 – tylu zostało zgłoszonych do rozgrywek PLK, I ligi i II ligi, nie wszyscy już zagrali.

Zmiany? Przede wszystkim na czele grupy – najstarszy poprzednio, mający 43 lata w momencie zakończenia sezonu Tomasz Kujawa, przestał grać w Żubrach Białystok, został ich trenerem. W II lidze pojawił się za to urodzony 2 maja 1974 roku Piotr Czempiel – środkowy Daas Basket Hills Bielsko-Biała, który pod koniec sezonu będzie zbliżał się do 44. urodzin.

Jeśli chodzi o I ligę, to najstarszym graczem będzie w niej Michał Hlebowicki (w listopadzie skończy 41 lat), za nim są Grzegorz Mordzak i Tomasz Wojdyła z mocnego rocznika 1977.

Najstarszym koszykarzem PLK jest Tomasz Andrzejewski – urodzony 26 października 1979 roku podkoszowy Legii Warszawa.









Park Jurajski sezonu 2017/18:

1974:

Piotr Czempiel (Daas Basket Hills Bielsko-Biała)

1976:

Michał Hlebowicki (R8 Basket AZS Politechnika Kraków), Krzysztof Kalinowski (Żubry Białystok), Michał Kowalski (Dziki Warszawa), Wojciech Żurawski (Stal Ostrów Wlkp.)

1977:

Grzegorz Mordzak (Pogoń Prudnik), Arkadiusz Skafiriak (AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl), Krzysztof Szkoła (SMK Lublin), Tomasz Wojdyła (Polfarmex Kutno), Artur Zadroga (Sokół Ostrów Mazowiecka)

1978:

Artur Malinowski (Stomil Olsztyn),

1979:

Tomasz Andrzejewski (Legia Warszawa), Radosław Basiński (Weegree AZS Politechnika Opolska), Jarosław Kalinowski (Sokół Międzychód), Łukasz Kwiatkowski (Sokół Międzychód), Michał Marciniak (AZS UMCS Lublin), Artur Mikołajko (AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl), Tomasz Nogalski (AZS Częstochowa), Łukasz Olejnik (Stal Ostrów Wlkp.), Rafał Partyka (Stal Stalowa Wola), Andrzej Paszkiewicz (Elektrobud-Investment ZB Pruszków), Marcin Weselak (AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice)

1980:

