Pasjonujący finisz 1. ligi – zdecydują ostatnie mecze!

Śląsk czy Sokół na 1. miejscu? Kto w ósemce? Dopiero ostatnia kolejka 1. ligi pokaże, kto zagra w fazie playoff i kto wygra sezon regularny. Aż 5 zespołów ma identyczny bilans w tabeli, a tylko 3 z nich zagrają o awans.

Dawno nie było tak emocjonującego zakończenia sezonu w 1. Lidze. Pewni udziału w fazie playoff są: FutureNet Śląsk Wrocław, Rawlplug Sokół Łańcut, Enea Astoria Bydgoszcz i STK Czarni Słupsk.

Po 44 punkty na koncie mają: GKS Tychy, Jamalex Polonia 1912 Leszno, Górnik Trans.eu Wałbrzych, Pogoń Prudnik i Biofarm Basket Poznań. Jedno zwycięstwo więcej ma WKK Wrocław.

Najciekawiej zapowiadają się pojedynki pomiędzy drużynami bezpośrednio ze sobą sąsiadującymi. GKS Tychy zagrają z WKK Wrocław, a Jamalex Polonia 1912 Leszno z Biofarmem Basket Poznań.

Teoretycznie najłatwiej o zwycięstwo powinni mieć koszykarze z Pogoni Prudnik, którzy zagrają z przedostatnimi w tabeli AGH AZS Kraków. Ostatni z zespołów walczących o playoff, Górnik Wałbrzych zagra u siebie z Energą Kotwica Kołobrzeg.

We Wrocławiu z kolei odbędzie się pojedynek o pierwsze miejsce po sezonie zasadniczym. Śląsk zmierzy się z tracącym do niego 1 punkt Sokołem Łańcut. Zwycięstwo gości strąci wrocławian z fotela lidera.

Wszystkie mecze odbędą się w niedzielę, 31 marca, o godzinie 18:00.

