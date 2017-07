Patrik Auda w Radomiu – wreszcie trochę atletyzmu na czwórce!

Czeski podkoszowy po ponad roku spędzonym w Hiszpanii wzmocni Rosę w walce o Ligę Mistrzów i medale w Polsce.

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>

To jeszcze informacja nieoficjalna, ale potwierdzona – radomski klub podpisanie kontraktu z 28-letnim Czechem, reprezentantem swojego kraju, powinien ogłosić w najbliższych dniach. I będzie to spore wzmocnienie drużyny, która w minionym sezonie rozczarowująco zatrzymała się na ćwierćfinale.

Patrik Auda to gracz doskonale w Polsce znany – w PLK spędził udane niemal dwa sezony, choć w słabszych klubach. W rozgrywkach 2014/15, swoich pierwszych po ukończeniu uczelni Seton Hall (średnio 6,7 punktu oraz 3,7 zbiórki w 90 meczach NCAA), notował po 13,7 punktu oraz 4,3 zbiórki w Polfarmeksie Kutno, następnie miał odpowiednio 14,4 oraz 6,5 grając w AZS Koszalin.

Auda spisywał się na tyle dobrze, że zainteresował sobą ICL Manresa, gdzie kończył sezon 2015/16 oraz spędził cały następny. W ostatnich rozgrywkach zdobywał po 9,6 punktu oraz 3,9 zbiórki, miał kilka bardzo dobrych występów – w 2. kolejce, po 19 punktach i 9 zbiórkach z Betisem, wspólnie z Sergio Llullem został wybrany na gracza kolejki.

Auda mierzy 206 cm wzrostu i jest silnym skrzydłowym, choć może zagrać także na środku. Pod tym kątem jest podobny do Igora Zajcewa, choć w odróżnieniu od Ukraińca – a tym bardziej Roberta Witki – jest zdecydowanie bardziej dynamiczny, skoczniejszy i silniejszy.

Czech pracuje też nad rzutem z dystansu, z każdym sezonem i zmianą klubu idzie w górę. Od czasów Polfarmeksu, do minionych rozgrywek było to odpowiednio 26, 34, 38 i nawet 49 proc. skuteczności w rzutach za trzy, choć w tym ostatnim przypadku w Manresie, w sumie było to tylko 17/35 w 25 meczach.

Z Manresą Auda sukcesów nie odniósł, w poprzednim sezonie jego zespół zajął ostatnie, 17. miejsce w ACB z bilansem 5-27. Jego transfer do Radomia to jednak bardzo dobra wiadomość dla Rosy i pozytywna dla całej ligi – do Polski wraca dobry, doświadczony już, ale wciąż mający coś do udowodnienia gracz.

O prawdopodobnym przejściu Audy do Rosy jako pierwszy poinformował kilka dni temu serwis Sportowe Fakty.

ŁC

EuroBasket, PLK, NBA – typuj i wygrywaj kasę! >>