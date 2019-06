Patryk Pełka zostaje w Słupsku – Czarni coraz mocniejsi

Jeden z liderów STK Czarnych w poprzednim sezonie zostaje na dłużej w Słupsku. Patryk Pełka, który w rozgrywkach 2018/19 zdobywał średnio 13,9 punktu, to kolejny gracz zakontraktowany przez mocno zbrojących się Czarnych.

Kolejny ruch STK Czarnych, który potwierdza, że w Słupsku mocno myślą o walce o awans. Tym razem kontrakt z zespołem przedłużył filar zeszłorocznej drużyny, Patryk Pełka. Wcześniej kontrakty podpisali chociażby Wojciech Fraś, Adrian Kordalski i Filip Małgorzaciak.

Silny skrzydłowy, który rozpoczynał karierę w Polonii 2011 Warszawa, zdobywał w poprzednim sezonie 13,9 punktu i zbierał 8,9 piłki. Trafiał za 3 na poziomie 38,3% i do tego dokładał 0,7 bloku.

Treść oficjalnego komunikatu klubu ze Słupska:

„Piątek to zawsze czas na dobre wiadomości. Niedość, że rozpoczynamy weekend, to na dodatek chcemy Was poinformować, że Patryk Pełka podpisał z STK Czarni Słupsk nowy kontrakt!

Dla zarządu oraz sztabu szkoleniowego przekonanie Patryka do pozostania w Słupsku to był jeden z priorytetów w budowie drużyny na sezon 2019/2020. Naszym kibicom nie musimy mówić jak ważnym elementem był „Peła” w zdobyciu brązowego medalu w I-lidze. Patryk to jeden z czołowych zawodników w lidze, a na swojej pozycji wyróżnia się świetnym rzutem z dystansu. Urodzony w Warszawie silny skrzydłowy na parkiecie jest także gwarantem efektownej gry, o czym doskonale pamiętają fani w hali Gryfia.

Dla Patryka Pełki sezon 2018/2019 w barwach STK Czarni był najlepszym w karierze. Wystarczy spojrzeć na statystyki – 13,9 pkt., 6,7 zbiórek i prawie 1 blok na mecz!”

RW

