Paul George w drodze do Los Angeles – ale gdzie zagra przez rok?

Indiana Pacers już wiedzą, że ich gwiazdor w 2018 roku nie przedłuży z nimi kontraktu, więc już teraz chcą dokonać wymiany z jego udziałem. Szukają najlepszej oferty.

To będzie koniec długoletniej przygody Paula George’a w Indianapolis – nie wiadomo tylko czy już teraz, czy za rok. Agent koszykarza poinformował jednak klub, że w 2018 roku jego klient nie przedłuży kontraktu z Pacers i odejdzie – najprawdopodobniej do Los Angeles Lakers.

George zachował się lojalnie i dał swojemu klubowi szansę, by dostać za swoją gwiazdę coś w zamian. Do tego potrzebny jest jednak transfer w najbliższych miesiącach, Pacers już mocno zaczęli przeglądać rynek.

Tylko że mogą mieć problem – skoro George daje do zrozumienia, że jego preferowanym kierunkiem jest Los Angeles i tam chce podpisać w 2018 roku nową umowę, to kto zaryzykuje wymianę, by pozyskać go tylko na sezon? Oczywiście może się zdarzyć, że George – trafiając np. do Boston Celtics czy Cleveland Cavaliers – zmieniłby zdanie, ale to i tak ryzyko.

Możliwe też zatem, że Pacers będą szukać porozumienia z Lakers już teraz, ale wcale nie jest powiedziane, że Magic Johnson będzie chciał wymieniać się na George’a w tym momencie – może spokojnie poczekać przez rok ogrywając wybieranych w drafcie graczy i nie tracąc żadnego z nich.

W ewentualnych wymianach Pacers będzie zależało na tym, czego szukają wszystkie kluby rozpoczynające przebudowę – utalentowanych młodszych graczach oraz atrakcyjnych wyborach w drafcie.

George, który w minionym sezonie miał średnio 23,7 punktu, 6,6 zbiórki oraz 3,3 asysty, za rok mógłby podpisać z Pacers pięcioletni kontrakt na 177 mln dol. Gdzie indziej – w Lakers? – zarobi mniej, maksymalnie 130 mln za cztery lata.