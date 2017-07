Paul George w Thunder – co ugrają z Westbrookiem?

Sezon na efektowne wymiany w NBA trwa w najlepsze. Paul Goerge przez najbliższy sezon zagra w Oklahomie, gdzie będą marzyli, że jakimś cudem zrezygnuje z późniejszego marzenia o grze w Los Angeles Lakers.

Mocna i tak Konferencja Zachodnia wzmacnia sie jeszcze bardziej. Paul George, lider Pacers wymieniony został do Thunder. Klub z Indiany otrzymał Victora Oladipo i Domantasa Sabonisa. Do wzmocnienia oferty nie użyto żadnych wyborów w drafcie, ale nie jest to zaskoczeniem – cała liga wiedziała przecież, że George’a można zgarnąć dość tanim kosztem w sytuacji, gdy i tak za rok zamierza zmienić barwy klubowe.

Thunder oddali solidnego, ale zarabiającego dużo Oladipo, który w obecnym sezonie będzie kosztował więcej (21 mln wobec 19 mln) niż Paul George. Thunder są po dobrym sezonie, Russell Westbrook gra życiową koszykówkę i właśnie zgarnął nagrodę MVP. Przynajmniej w najbliższym sezonie mają szanse, aby razem z Houston (wzmonieni Chrisem Paulem) powalczyć o drugą lokatę na Zachodzie.

Paul George na prawo i lewo deklaruje oczywiście, że po zakończeniu dotychczasowego kontraktu, czyli po najbliższym sezonie, wybiera się do Lakers. Oklahoma City jest raczej miejscem, z którego się ucieka do większych ośrodków i nikt chyba nie wierzy, że za rok zostanie tu jedna z najjaśniejszych gwiazd ligi. Jedno jest faktem – słaba Konferencja Wschodnia osłabiła się jeszcze bardziej.

With Paul George moving West, only 1 of the top 14 players in last year’s #NBARank will be in the Eastern Conference. pic.twitter.com/xmexPKuWxB — ESPN (@espn) July 1, 2017

W ubiegłym sezonie w barwach Pacers, 27-letni George notował statystyki na poziomie 23.7 pkt oraz 6.6 zbiórki na mecz. Indiana w pierwszej rundzie playoff przegrała 0:4 z Cavs.

