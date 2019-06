Paulius Dambrauskas w Stali – twardy Litwin powraca

Litewski obwodowy Paulius Dambrauskas został nowym zawodnikiem Arged BMSlam Stali Ostrów Wlkp. Dwa sezony temu współpracował już z trenerem Jackiem Winnickim w Dąbrowie Górniczej.

Paulius Dambrauskas (27 lat, 193 cm) po raz drugi spróbuje swoich sił w PLK, po raz drugi pod wodzą Jacka Winnickiego. Jego pierwsza przygoda z polską ligą zakończyła się bardzo nieszczęśliwie, bo kontuzją, która wykluczyła go z gry w drugiej połowie sezonu.

Jednak Litwin pozostawił po sobie na tyle dobre wrażenie, że trener Winnicki z chęcią po raz kolejny sprowadza go do swojego zespołu. Po sezonie w Dąbrowie Górniczej Dambrausakas grał w Neptunasie Kłajpeda, jednym z najlepszych klubów litewskich i uczestniku Ligi Mistrzów. Wcześniej w swojej karierze grał także w Rytas Wilno i BC Siauliai.

W rozgrywkach 2018/19 rozegrał 52 spotkania, zdobywał średnio 5,1 punktu w 16 minut spędzanych na parkiecie. Paulius to gracz przede wszystkim ustawiany na pozycji numer 2, choć nie jest typem strzelca – w poprzednim sezonie trafił tylko 20% prób z dystansu, przy zaledwie 0,9 rzutu za 3 oddanym w meczu.

Szukając porównania, można odnieść się do Mateusza Zębskiego, który dysponuje podobnymi warunkami fizycznymi, atletyzmem i stylem gry co Dambrauskas. Litwin to na dziś gracz o wiele bardziej doświadczony i ograny na dużo wyższym poziomie, ale w zespole trenera Winnickiego może pełnić podobną rolę, co właśnie Zębski.

Litwin to pierwszy zawodnik zagraniczny zakontraktowany przez Stal tego lata. W Ostrowie, oprócz Dambrauskasa, ważne kontrakty mają Daniel Szymkiewicz i Szymon Łukasiak.

