Payton Henson – wszechstronny skrzydłowy w GTK Gliwice

Po sezonie w Holandii oraz grze w FIBA Europe Cup, Payton Henson został nowym zawodnikiem GTK. Amerykański skrzydłowy jest czwartym cudzoziemcem w zespole z Gliwic.

Payton Henson (23 lata, 203 cm) kończył uczelnię Vermont, na której w ostatnim roku notował średnio 12,3 punktu i 5,5 zbiórki. Ostatni rok, swój pierwszy w profesjonalnej karierze, spędził w Holandii, gdzie grał w SPM Shoeters Den Bosch.

W lidze holenderskiej Amerykanin zdobywał średnio 10,1 punktu, zbierał 5 piłek i trafiał za 3 punkty na poziomie 34% (27 min. na parkiecie). Razem z drużyną z Den Bosch rywalizował także w FIBA Europe Cup, gdzie notował bardzo zbliżone średnie.

Henson to gracz z pogranicza pozycji numer 3 i 4. W Holandii raczej grywał jako silny skrzydłowy, choć jest na tyle mobilny, że może także grać na niskim skrzydle.

W GTK zapewne czekają go minuty jako niski skrzydłowy. W składzie są już bowiem dwie inne czwórki – Łukasz Diduszko i Milivoje Mijović, więc któryś z nich będzie musiał przejąć minuty na pozycji numer 3. Wiele wskazuje na to, że podzielą się nimi Diduszko właśnie z Hensonem.

Amerykanin to już 4 zawodnik zagraniczny zakontraktowany przez zespół z Gliwic. Do zamknięcia składu brakuje jeszcze obcokrajowca na pozycji numer 1 oraz wzmocnienia polskiej rotacji.

Wszystkie transfery oraz na bieżąco aktualizowane składy drużyn PLK na sezon 2019/20 znajdziesz TUTAJ>>.

GS

