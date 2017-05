Pech Anwilu – Michał Chyliński w tym sezonie już nie zagra

Badania jeszcze trwają, ale informacje dotyczące rzucającego z Włocławka nie wyglądają dobrze – „Chylu” ma naciągnięte więzadła poboczne kolana oraz pękniętą łąkotkę. Prawdopodobnie na dniach przejdzie artroskopię.

Radość po wywalczeniu pierwszego miejsca przed play-off we Włocławku szybko zastąpiła konsternacja, bo kontuzja Michała Chylińskiego znacznie ogranicza polską rotację w zespole Igora Milicicia (zostają w niej Kamil Łączyński, Paweł Leończyk, Kacper Młynarski i Mateusz Bartosz), zabiera też ze składu doświadczonego, otrzaskanego w play-off gracza.

I wszystko wskazuje na to, że „Chylu” (średnio 8,9 punktu i 35 proc. za trzy) w tym sezonie na boisku się już nie pojawi. W najbliższych dniach prawdopodobnie przejdzie artroskopię, a po takim urazie i zabiegu do gry wraca się najwcześniej po 5-6 tygodniach. Tymczasem rozpoczynający się w czwartek play-off zakończy się najpóźniej 18 czerwca.

Chyliński doznał kontuzji w niedzielnym meczu z Treflem Sopot – podczas wejścia pod kosz, w którym zderzył się z Nikolą Markoviciem. Koszykarzowi wykrzywiło się nieco kolano, od razu pojawił się ból.

Chyliński i Anwil mają pecha do kontuzji – w zeszłym sezonie 30-letni zawodnik miał problemy z prawą, rzucającą dłonią, na najważniejsze mecze wypadł Bartosz Diduszko, a na dodatek w półfinale drużyna straciła jeszcze Roberta Skibniewskiego, który złamał rękę.

Teraz w ćwierćfinale Anwil zmierzy się z Energą Czarnymi Słupsk, początek rywalizacji w czwartek.

