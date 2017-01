Pełen Jazz Russella Westbrooka

Gwiazdor Oklahoma City Thunder na 1,4 sekundy przed końcem zdobył zwycięskie punkty w meczu z Utah Jazz i przerwał serię sześciu zwycięstw rywali. Tak, przy okazji zaliczył triple-double.

38 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst, 11 z 13 ostatnich punktów zespołu, zwycięskie trafienie – to był kolejny świetny mecz Russella Westbrooka w tym sezonie. Jego Thunder wygrali w Salt Lake City 97:95 i zbliżyli się do pokonanego rywala. Jazz w tym momencie są na piątym miejscu na Zachodzie z bilansem 29-17, natomiast Thunder zajmują kolejną pozycję z wynikiem 26-19.

Do przerwy mecz był wyrównany, ale w trzeciej kwarcie Jazz zaliczyli zryw 13:0 i objęli prowadzenie 66:60. Gości na początku ostatniej części poderwał Victor Oladipo, który zdobył pięć punktów z rzędu (w całym meczu – 18).

A końcówka należała do Westbrooka. To jego trójka dała Thunder prowadzenie 87:86, jego rzut za dwa przywrócił je gościom po trafieniu Derricka Favorsa, jego wolne ponownie wypchnęły Thunder na czoło po punktach Aleca Burksa.

Najważniejszy rzut Westbrook oddał jednak w ostatniej akcji:

