Pelicans chcą Cousinsa, ale już bez desperacji

Center grał tym w sezonie doskonałe mecze, ale będzie po poważnej kontuzji, a Pelicans zobaczyli, że świetnie potrafią grać także bez niego. Raczej nie będą chcieli mu zaoferować dłuższego, ani maksymalnego kontraktu.

New Orleans Pelicans zdają sobie świetnie radzić bez swojej gwiazdy, będąc pierwszą drużyną w tegorocznej fazie play-off z awansem do kolejnej rundy. Pelikany nawet bez DeMarcusa Cousinsa zdołały łatwo rozprawić się z Portland Trail Blazers i wygrać wszystkie cztery mecze w serii.

Ostatnie sukcesy drużyny z Nowego Orleanu spowodowały, że w trudnej sytuacji znalazł się DeMarcus Cousins. Podkoszowy z powodu kontuzji Achillesa nie mógł dokończyć tego sezonu w barwach Pelicans, lecz mimo tego Anthony Davis i spółka są rewelacją fazy posezonowej. New Orleans jako jedyna drużyna nie przegrali jeszcze spotkania w playoffs.

To spowodowało, że Pelicans zaczęli zastanawiać się nad przyszłością Cousinsa, któremu po sezonie kończy się kontrakt. Wcześniej mówiło się, że bez chwili zastanowienia zaoferują my 5-letnią umowę maksymalną, natomiast teraz pojawiają się głosy, że rozważają krótszy kontrakt o nieco mniejszej wartości. Mówi się o umowie na dwa, maksymalnie trzy lata.

Wszystko dlatego, że na rynku nie będzie już tylu zespołów z miejscem na kontrakt maksymalny, a do tego Cousins nie wzbudza takiego zainteresowania. Pelicans mają też jeszcze jedną przewagę w negocjacjach: to ich świetna obecnie gra. 4-0 z Blazers, ale też 21 zwycięstw w 34 meczach sezonu regularnego po kontuzji 27-letniego środkowego.

Może się więc okazać, że koniec końców najlepszą opcją dla Pelikanów będzie próba sign-and-trade z Cousinsem w roli głównej, jeśli ten nie będzie optował za krótszą umową, lecz cały czas naciskać będzie na kontrakt maksymalny. Na ten moment, DMC sześć dni w tygodniu poddawany jest rehabilitacji. Według raportów, jego przerwa ma potrwać od 6 do 10 miesięcy.

W minionym sezonie Cousins notował doskonałe średnie na poziomie 25.2 punktu na mecz oraz 12.9 zbiórki, trafiał 47% rzutów z gry. W styczniowym meczu z Bulls zaliczył nieprawdopodobne triple – double, notując 44 punkty, 24 zbiórki i 10 asyst.

Tomek Kordylewski

