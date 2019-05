Perfekcyjne Pierniki – walec z Torunia ma 6:0 w playoff

Zaledwie 6 spotkań potrzebował Polski Cukier, by znaleźć się w finale PLK. W tegorocznych playoff torunianie jeszcze nie przegrali, a forma poszczególnych graczy cały czas rośnie.

Twarde Pierniki nieco po cichutku, z dala od największego zgiełku, rozgrywają bardzo dobre playoffy. W pierwszej rundzie pokonali King Szczecin 3:0 i choć rywale mocno się stawiali, a nawet prowadzili przez więcej minut w tej serii, to jednak w końcówkach zawsze więcej argumentów mieli torunianie.

W drugiej rundzie miało być nieco trudniej, choć po serii nie do końca można się z tym zgodzić. Polski Cukier wygrał 3:0 ze Stelmetem Eneą BC, a w każdym meczu na parkiecie po prostu dominował.

Tak też było w ostatnim, wygranym 86:81 (relacja TUTAJ>>), meczu. Zespół Dejana Mihevca był do serii z zielonogórzanami lepiej przygotowany, miał więcej argumentów, a do optymalnej formy doszło kilku graczy.

Gwiazdy weszły na wyższy poziom. Rob Lowery, Damian Kulig, czy Michael Umeh pokazali w kilku, dłuższych lub krótszych, fragmentach, że są gotowi na najważniejsze mecze.

Długowłosy Amerykanin zdobywa w playoff średnio 16 punktów i trafia 50% trójek i jest prawdziwym liderem zespołu. Kulig przeciwko Stelmetowi miał trochę problemów ze skutecznością, ale i tak widać było jak wiele daje w ataku torunianom. Umeh z kolei jest nieobliczany, raz może pogrzebać przeciwników gradem trójek, a raz nie trafić ani jednego rzutu.

Po średnio udanej serii z Kingiem przebudził się Karol Gruszecki, jak za dawnych lat gra Łukasz Wiśniewski, a Krzysztof Sulima gra stałym, równym poziomie.

6:0 w playoffach robi wrażenie, choć wygląda bardziej przekonujący niż poszczególne mecze. Może właśnie dlatego zespół z Torunia jest traktowany z lekkim dystansem. Mimo to, na dziś Twarde Pierniki wyglądają na bardzo poważnego kandydata do złota, jak nie faworyta.

