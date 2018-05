Perfekcyjny mecz Rockets – mają 1:1 z Warriors

Tak gra najlepsza drużyna sezonu zasadniczego! Zespół z Houston dominował przez całe spotkanie, wygrywając z Golden State 127:105. W finale Zachodu mamy zatem remis 1:1.

adidas Harden Vol. 2 – w tych butach James Harden gra jak MVP >>

W obu zespołach występują wielkie gwiazdy, ale prawdziwą siłą jest wartość pozostałych graczy. Rockets zagrali świetny mecz, ponieważ do ich dwóch liderów dołączyli inni gracze.

James Harden zdobył 27 punktów i miał 10 zbiórek, ale trafił tylko 3/15 rzutów z dystansu. Fantastycznie grał jednak w pierwszej piątce również PJ Tucker, który zdobył 22 punkty na skuteczności 8/9 z gry, w tym 5/6 za 3 punkty! Wspaniale trafiał również rezerwowy Eric Gordon, który zdobył 27 punktów, trafiając przy tym 6 trójek.

W Warriors, którzy byli słabsi w każdej z 4 kwart, nadal w dokosnałej formie jest Kevin Durant, który zdobył 38 punktów po tym, jak miał ich 37 w meczu numer 1. Tym razem jednak, mistrzom zabrakło innych gwiazd – Klay Thompson zdobył tylko 8 oczek, a Stephen Curry zanotował 1/8 z dystansu.

– Jeśli będziemy grać na takim poziomie, możemy wygrywać z każdym i wszędzie – słusznie zauważył trener Rockets, Mike D’Antoni.

W finale Konferencji Zachodniej jest remis 1:1. Dwa następne spotkania odbędą się na parkiecie Warriors.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

