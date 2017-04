Perfekcyjny Nene – Rakiety odleciały z Oklahomy

Brazylijski środkowy z Houston miał 12/12 z gry, a do 28 punktów dodał 10 zbiórek. Rockets wygrali w Oklahoma City 113:109 i objęli prowadzenie 3-1 w serii z Thunder.

W takich butach grają gwiazdy NBA – zobacz >>

Gospodarzom nie pomógł kolejny znakomity występ Russella Westbrooka, który zaliczył trzecie kolejne triple-double – miał 35 punktów, 14 zbiórek i 14 asyst. Zresztą już do przerwy zgromadził odpowiednio 17, 10 i 10. Thunder w trzeciej kwarcie prowadzili nawet 70:56, ale potem Westbrook usiadł na ławce, a Rockets odrobili straty.

Po meczu lider Thunder zdenerwował się, gdy siedzący obok na konferencji Steven Adams dostał pytanie o to, dlaczego zespół bez Russella na boisku znów traci przewagę. Westbrook nie pozwolił odpowiedzieć na kluczowe pytanie dla przebiegu tej serii:

W ostatnich minutach Rockets utrzymywali 2-5 punktów przewagi, a do kosza cały czas trafiał co chwila Nene, a także Eric Gordon i James Harden. Ten ostatni zdobył tylko 16 punktów (5/16 z gry), ale otrzymał ogromne wsparcie z ławki – Nene, Gordon i Lou Williams zdobyli we trzech aż 64 „oczka”.

Nene był znakomity – w trzech pierwszych meczach serii rzucił w sumie 26 punktów, w sezonie zasadniczym rzucał przeciętnie po 9,1. A w niedzielę był nie do zatrzymania pod koszami, 12/12 z gry to imponujący wynik.

20 sekund przed końcem Thunder wyszła nietypowa akcja – Adams trafił pierwszy rzut wolny, a drugi spudłował tak, że sam złapał piłkę i od razu odegrał na obwód do Westbrooka, który tylko na to czekał. Daleka trójka pozwoliła zmniejszyć straty do 107:108, ale Nene trafił z faulem i znów uciszył zespół gospodarzy.

W serii jest 3-1 dla Rockets, obie drużyny przenoszą się teraz do Houston – mecz nr 5, w którym Rakiety mogą sobie zapewnić awans, odbędzie się w środę.

Niedzielne wyniki play-off:

Chicago Bulls – Boston Celtics 95:104, stan rywalizacji 2-2

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 102:106, stan rywalizacji 0-4, awans Cavs

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 109:113, stan rywalizacji 1-3

Utah Jazz – Los Angeles Clippers 105:98, stan rywalizacji 2-2

